"От страха поседел и побрился": рашист Тимати избавился от бороды и нарвался на троллинг

Тимати сбрил бороду и нарвался на троллинг / Фото: instagram.com/timatiofficial

Сначала путинолюб Тимати накинулся на Макса Барских, который выступил в поддержку Украины и запретил гражданам РФ слушать его песни. На защиту Барских пришел Потап, но и в его адрес Тимати тоже начал сыпать нелестные высказывания.

После публичных перепалок, Тимати сбрил бороду и своим нелепым видом удивил публику в соцсетях.

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Скриншот: Instagram

В комментариях под публикациями о Тимати в Instagram многие пишут, что он стал выглядеть еще хуже, а также сравнили с Филиппом Киркоровым:

На Киркорова похож.

Может, от страха поседел и побрился, Украина то выиграет, а санкции и на этого упыря кремлевского...

Ужас, на вид лет 13.

Противно, тошнит от него.

Пользователи Сети затроллили Тимати / Фото: Instagram

Отметим, что Тимати – не единственный российский артист, который поддерживает режим путина. Так, Дима Билан поддержал Россию, назвав родину "потрясающим госудраством".

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Неудивительно, что певец поддерживает нынешнюю власти России, ведь его продюсер Яна Рудковская та еще путинистка. Однако, как мы писали ранее, за свои слова Рудковской пришлось поплатиться – в Сеть слили ее личный номер телефона и забросали гневными СМС.