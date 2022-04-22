Отец Бритни Спирс преследует и запугивает беременную дочь

Новые подробности об отношениях Бритни Спирс с отцом после избавления от опеки / Фото: Getty Images, instagram.com/britneyspears

У Бритни Спирс никак не получается насладиться третьей беременностью. Только недавно стало известно, что певицу задержали полицейские, а теперь появилась информация, что отец Бритни никак не оставит ее в покое.

Как пишет Daily Mail, Джейми Спирс попросил суд предоставить те документы, которые фигурировали в деле об опеке. Бритни нанимала сыщика, чтобы узнать, как отец распоряжается ее финансами. Все отчеты Спирс представила в суде. Джейми захотел на них взглянуть, однако певица подала ходатайство об отклонении этой просьбы.

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Отец, искренне любивший свою дочь и желавший "защитить" ее (как он утверждает), проявил бы порядочность и перестал бы запугивать и беспокоить свою дочь, – сказал представитель певицы.

Бритни Спирс продолжает испытывать давление со стороны отца / Фото: Getty Images

Напомним, американская певица в течение 13 лет находилась под опекой отца и не могла распоряжаться своей жизнью. Певица не могла свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же финансами, а также заводить детей. Для этого ей устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий. В октябре прошлого года Бритни получила долгожданную свободу.