"Я думаю, что он идиот": отец Меган Маркл публично оскорбил принца Гарри

Томас Маркл в очередной раз раскритиковал семью дочери / Фото: Getty Images, скриншот

Напомним, в рамках тура герцогов Сассекских по Нидерландам удалось узнать, что королева пригласила пару на официальные мероприятия в рамках ее платинового юбилея. Пока что неизвестно, приедут ли Меган и Гарри, но, оказывается, отец герцогини собирается присутствовать!

Томас Маркл дал интервью GB News, где заявил, что в июне поедет в Лондон, чтобы почтить королеву, а также встретиться с принцем Чарльзом, который вел его дочь Меган к алтарю. Это будет первая встреча мужчины с королевской семьей Великобритании.

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Я думаю, сейчас у нас с Чарльзом довольно много общего. На нас обоих в значительной степени повлияли наши дети. Мне было приятно поговорить с ним, но только если это возможно,

— сказал отец Меган.

Уже в который раз Томас Маркл раскритиковал дочь, а теперь и вовсе обидно высказался о зяте. В частности за то, что он не хочет приехать к Елизавете II.

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Я думаю, что это смешно. Он знает, что будет там в безопасности. Поэтому я не понимаю, что он говорит, и я все меньше уважаю его. Я думаю, что он идиот. К тому же он как ребенок — следует за моей дочерью. Я не могу назвать его мужчиной. Вы можете сказать мне, что он был в армии, но я не могу в это поверить. Я думаю, что он слабак и всегда им будет,

— заявил Томас.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Теперь же всем интересно, последует ли какая-либо реакция от Меган и Гарри, ведь отец герцогини переходит границы приличия. Зная славу пары, они могут даже подать на него в суд. Но если так случится, мы вам обязательно об этом расскажем.

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Также сейчас обсуждают скандальные подробности новой книги о королевское семье Великобритании.