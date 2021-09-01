Изменить язык на: UA На главную Сегодня
Главная Звезды Кинолента

Открывается Венецианский кинофестиваль-2021: какие фильмы покажут и как представлена Украина

Дарина Алексеева
1 сентября, 12:51
С 1 по 11 сентября пройдет старейший кинофестиваль мира – Венецианский. В этом году Украина на нем представлена сразу тремя фильмами, а один из них – в основном конкурсе и будет бороться за "Золотого льва"

Венецианский кинофестиваль-2021 / Фото: Getty Images, labiennale.org

В прошлом году Венецианский кинофестиваль был единственным из всех международных киносмотров, который решили провести в полноценном формате несмотря на пандемию. Даже такие крупные кинофестивали, как Берлинский и Каннский, который считается более престижным, не смогли себе это позволить.

В итоге в прошлом году победителем Венецианского кинофестиваля стал фильм "Земля кочевников" Хлои Чжао, которая вскоре получила за него "Оскар". И это уже не первый раз, когда Венеция становится стартом для оскаровской борьбы. Кроме того, в последние годы все больше именитых режиссеров выбирают именно Венецианский кинофестиваль для премьер своих картин. Поэтому и фильмы, которые попадают в конкурсную и внеконкурсную программы, интересны не только фестивальной аудитории, но и всем зрителям.

Что важно знать о Венецианском кинофестивале в этом году, какие украинские фильмы там покажут и какие конкурсанты стали фаворитами этого года – узнайте далее.

На остров Лидо прибывают гости

На остров Лидо уже прибыли звезда фильма-участника кинофестиваля "Параллельные матери" Пенелопа Крус, Кирстен Данст, член жюри кинофестиваля и лауреат "Оскара" Хлоя Чжао, итальянская актриса и ведущая церемонии Серена Росси, звезда фильма Паоло Соррентино "Рука Бога" Филиппо Скотти, Мэгги Джилленхолл и Питер Сарсгаард, звезда "Великой красоты" Тони Сервилло.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Кирстен Данст / Фото: Getty Images

Хлоя Чжао / Фото: Getty Images

Серена Росси / Фото: Getty Images

Филиппо Скотти / Фото: Getty Images

Тони Сервилло / Фото: Getty Images

Фильм-открытие – драма "Параллельные матери" с Пенелопой Крус

Новый фильм двукратного обладателя "Оскара" Педро Альмодовара снова повествует о женских судьбах. В центре сюжета – две женщины. Одна – фотограф, другая – подросток, которые в один день становятся матерями. Мы увидим не только историю их меняющейся жизни, но и их детей.

Героини фильмов Альмодовара – всегда не идеальные, но обаятельные и решительные женщины, за судьбой которых действительно интересно наблюдать. В главной роли снялась одна из любимых актрис режиссера – Пенелопа Крус. Вместе с ней сыграли: Айтана Санчес-Хихон, Милена Смит, Росси Де Пальма.

Во главе жюри – режиссер "Паразитов"

Жюри возглавил режиссер Пон Чжун Хо – обладатель "Оскара" за фильм "Паразиты". В состав жюри, которые будут оценивать фильмы основной конкурсной программы, вошли:

  • режиссер оскароносного фильма "Земля кочевников" и победительница Венецианского кинофестиваля в прошлом году Хлоя Чжао
  • бельгийская актриса и звезда фильма "Бенедетта" ("Искушение") Виржини Эфира
  • итальянский режиссер Саверио Костанцо
  • обладательница премий "Эмми" и "Грэмми" актриса Синтия Эриво
  • звезда сериала "Она же Грейс" актриса Сара Гадон
  • румынский режиссер Александр Нанэу

Режиссер фильма "Паразиты" Пон Джун Хо. Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Борьба за "Золотого льва" будет напряженной

В основном конкурсе представлены фильмы:

Реклама
  • Параллельные матери (Parallel Mothers), реж. Педро Альмодовар (фильм-открытие фестиваля)
  • Отражение (Reflection), Валентин Васянович
  • Мона Лиза и кровавая Луна (Mona Lisa and the Blood Moon), Ана Лили Амирпур
  • Иной мир (Un Autre Monde), реж. Стефан Бризе
  • Собачья власть (The Power of the Dog), реж. Джейн Кэмпион
  • Латинская Америка (America Latina), реж. Дамиано и Фабио Дьинноченцо
  • Событие (L’Evenement), реж. Одри Диван
  • Официальный конкурс (Official Competition) Гастон Дюпра и Марианна Кон
  • Дыра (Il Buco), реж. Микеланджело Фраммартино
  • Закат (Sundown), реж. Мишель Франко
  • Утраченные иллюзии (Illusions Perdues), реж. Ксавье Джанноли
  • Заблудшая дочь (The Lost Daughter), реж. Мэгги Джилленхол
  • Спенсер (Spencer), реж. Пабло Ларриан
  • Freaks Out, Габриэле Майнетти
  • Я смеюсь (Qui Rido Io), реж. Марио Мартоне
  • На работе: пропавшие 8 (On the Job: The Missing 8), реж. Эрик Матти
  • Не оставляю следов (Leave No Traces), реж. Ян П.Матушинский
  • Капитан Волконогов бежал (Captain Volkonogov Escaped), Наташа Меркулова, Алексей Чупов
  • Счетчик карт (The Card Counter), реж. Пол Шредер
  • Рука Бога (The Hand of God), реж. Соррентино
  • Клетка (La Caja), реж. Лоренцо Вигас

Не пропустите обзор 10 самых ожидаемых фильмов, которые покажут на Венецианском кинофестивале-2021.

От Украины – три фильма на Венецианском кинофестивале-2021

В основной конкурсной программе Венецианского кинофестиваля за"Золотого льва" будет бороться новый фильм Валентина Васяновича – драма "Відблиск". В центре сюжета – история врача-добровольца, который после возвращения из плена пытается приспособиться к мирной жизни. Режиссер Валентин Васянович уже знаком международному киносообществу. В 2019 году на Венецианском кинофестивале он одержал победу за свой фильм "Атлантида" в программе "Горизонты".

Кадр из фильма "Отражение" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

В этом году в программе "Горизонты" будет представлено сразу два украинских фильма.

Фильм "Носорог" режиссера Олега Сенцова рассказывает историю бандита, который попадает в криминальную среду 90-х в Украине. Сюжет основан на реальных событиях, а работа над фильмом началась еще в 2012 году, но была приостановлена из-за незаконного ареста режиссера российскими спецслужбами в 2014 году и дальнейшего его заключения.

На Венецианском кинофестивале покажут новый фильм Олега Сенцова / Фото: facebook.com/RhinoMovie

Также в конкурсную программу "Горизонты" вошел фильм совместного производства Словакии, Украины и Чехии – "Цензорка" Петера Керекеша. В центре сюжета – молодая женщина Леся, которая была приговорена к заключению в одной из исправительных учреждений Одессы.

Украинский фильм "Цензорка" покажут на Венецианском кинофестивале / Фото: Скриншот из YouTube

Почетные "Золотые львы" получат две легенды кинематографа

Каждый год в Венеции вручают почетные награды за вклад в развитие киноискусства. В этом году обладателем статуэтки станет режиссер культового фильма "Жизнь прекрасна" Роберто Бениньи.

Кадр из фильма "Жизнь прекрасна" / Фото: Pinterest

Почетную награду вручат и звезде серии хорроров "Хэллоуин" актрисе Джейми Ли Кертис. В этом году в рамках внеконкурсной программы будет показано продолжение слэшера – "Хэллоуин убивает" с участием актрисы.

Джейми Ли Кертис / Фото: kino-teatr.ru

Смотрите обзор самых ожидаемых премьерах года:

Читайте другие новости о кино:

Реклама