Открывается Венецианский кинофестиваль-2021: какие фильмы покажут и как представлена Украина

Венецианский кинофестиваль-2021 / Фото: Getty Images, labiennale.org
В прошлом году Венецианский кинофестиваль был единственным из всех международных киносмотров, который решили провести в полноценном формате несмотря на пандемию. Даже такие крупные кинофестивали, как Берлинский и Каннский, который считается более престижным, не смогли себе это позволить.
В итоге в прошлом году победителем Венецианского кинофестиваля стал фильм "Земля кочевников" Хлои Чжао, которая вскоре получила за него "Оскар". И это уже не первый раз, когда Венеция становится стартом для оскаровской борьбы. Кроме того, в последние годы все больше именитых режиссеров выбирают именно Венецианский кинофестиваль для премьер своих картин. Поэтому и фильмы, которые попадают в конкурсную и внеконкурсную программы, интересны не только фестивальной аудитории, но и всем зрителям.
Что важно знать о Венецианском кинофестивале в этом году, какие украинские фильмы там покажут и какие конкурсанты стали фаворитами этого года – узнайте далее.
На остров Лидо прибывают гости
На остров Лидо уже прибыли звезда фильма-участника кинофестиваля "Параллельные матери" Пенелопа Крус, Кирстен Данст, член жюри кинофестиваля и лауреат "Оскара" Хлоя Чжао, итальянская актриса и ведущая церемонии Серена Росси, звезда фильма Паоло Соррентино "Рука Бога" Филиппо Скотти, Мэгги Джилленхолл и Питер Сарсгаард, звезда "Великой красоты" Тони Сервилло.
Фильм-открытие – драма "Параллельные матери" с Пенелопой Крус
Новый фильм двукратного обладателя "Оскара" Педро Альмодовара снова повествует о женских судьбах. В центре сюжета – две женщины. Одна – фотограф, другая – подросток, которые в один день становятся матерями. Мы увидим не только историю их меняющейся жизни, но и их детей.
Героини фильмов Альмодовара – всегда не идеальные, но обаятельные и решительные женщины, за судьбой которых действительно интересно наблюдать. В главной роли снялась одна из любимых актрис режиссера – Пенелопа Крус. Вместе с ней сыграли: Айтана Санчес-Хихон, Милена Смит, Росси Де Пальма.
Во главе жюри – режиссер "Паразитов"
Жюри возглавил режиссер Пон Чжун Хо – обладатель "Оскара" за фильм "Паразиты". В состав жюри, которые будут оценивать фильмы основной конкурсной программы, вошли:
- режиссер оскароносного фильма "Земля кочевников" и победительница Венецианского кинофестиваля в прошлом году Хлоя Чжао
- бельгийская актриса и звезда фильма "Бенедетта" ("Искушение") Виржини Эфира
- итальянский режиссер Саверио Костанцо
- обладательница премий "Эмми" и "Грэмми" актриса Синтия Эриво
- звезда сериала "Она же Грейс" актриса Сара Гадон
- румынский режиссер Александр Нанэу
Борьба за "Золотого льва" будет напряженной
В основном конкурсе представлены фильмы:
- Параллельные матери (Parallel Mothers), реж. Педро Альмодовар (фильм-открытие фестиваля)
- Отражение (Reflection), Валентин Васянович
- Мона Лиза и кровавая Луна (Mona Lisa and the Blood Moon), Ана Лили Амирпур
- Иной мир (Un Autre Monde), реж. Стефан Бризе
- Собачья власть (The Power of the Dog), реж. Джейн Кэмпион
- Латинская Америка (America Latina), реж. Дамиано и Фабио Дьинноченцо
- Событие (L’Evenement), реж. Одри Диван
- Официальный конкурс (Official Competition) Гастон Дюпра и Марианна Кон
- Дыра (Il Buco), реж. Микеланджело Фраммартино
- Закат (Sundown), реж. Мишель Франко
- Утраченные иллюзии (Illusions Perdues), реж. Ксавье Джанноли
- Заблудшая дочь (The Lost Daughter), реж. Мэгги Джилленхол
- Спенсер (Spencer), реж. Пабло Ларриан
- Freaks Out, Габриэле Майнетти
- Я смеюсь (Qui Rido Io), реж. Марио Мартоне
- На работе: пропавшие 8 (On the Job: The Missing 8), реж. Эрик Матти
- Не оставляю следов (Leave No Traces), реж. Ян П.Матушинский
- Капитан Волконогов бежал (Captain Volkonogov Escaped), Наташа Меркулова, Алексей Чупов
- Счетчик карт (The Card Counter), реж. Пол Шредер
- Рука Бога (The Hand of God), реж. Соррентино
- Клетка (La Caja), реж. Лоренцо Вигас
Не пропустите обзор 10 самых ожидаемых фильмов, которые покажут на Венецианском кинофестивале-2021.
От Украины – три фильма на Венецианском кинофестивале-2021
В основной конкурсной программе Венецианского кинофестиваля за"Золотого льва" будет бороться новый фильм Валентина Васяновича – драма "Відблиск". В центре сюжета – история врача-добровольца, который после возвращения из плена пытается приспособиться к мирной жизни. Режиссер Валентин Васянович уже знаком международному киносообществу. В 2019 году на Венецианском кинофестивале он одержал победу за свой фильм "Атлантида" в программе "Горизонты".
В этом году в программе "Горизонты" будет представлено сразу два украинских фильма.
Фильм "Носорог" режиссера Олега Сенцова рассказывает историю бандита, который попадает в криминальную среду 90-х в Украине. Сюжет основан на реальных событиях, а работа над фильмом началась еще в 2012 году, но была приостановлена из-за незаконного ареста режиссера российскими спецслужбами в 2014 году и дальнейшего его заключения.
Также в конкурсную программу "Горизонты" вошел фильм совместного производства Словакии, Украины и Чехии – "Цензорка" Петера Керекеша. В центре сюжета – молодая женщина Леся, которая была приговорена к заключению в одной из исправительных учреждений Одессы.
Почетные "Золотые львы" получат две легенды кинематографа
Каждый год в Венеции вручают почетные награды за вклад в развитие киноискусства. В этом году обладателем статуэтки станет режиссер культового фильма "Жизнь прекрасна" Роберто Бениньи.
Почетную награду вручат и звезде серии хорроров "Хэллоуин" актрисе Джейми Ли Кертис. В этом году в рамках внеконкурсной программы будет показано продолжение слэшера – "Хэллоуин убивает" с участием актрисы.
Смотрите обзор самых ожидаемых премьерах года:
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