Паралич мы перешагнули: Дэвид Аксельрод о борьбе Алены Мозговой с болезнью Лайма

Дэвид Аксельрод рассказал о здоровье Алены Мозговой / Фото: facebook.com/david.axelrod.singer, facebook.com/olenamozgova1

Последние несколько месяцев Алена Мозговая лечила последствия болезни и однажды даже шокировала распухшей от уколов рукой. Продюсер заметно похудела, но часть негативных последствий уже сумела преодолеть. Супруг Алены Мозговой, Девид Аксельрод прокомментировал ее состояние сейчас.

В программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Девид Аксельрод сообщил, что одно из больших последствий болезни Лайма – паралич, но они уже прошли этот этап и лечат последствия.

Алена держится молодцом! Потому что болезнь Лайма для Украины – это болезнь, для Штатов, для Америки – это распространенная, просто у нее есть большой такое последствие как паралич. Мы это перешагнули. Сейчас просто уже лечим пост и смотрим что и как. Сейчас мы на курсах антибиотиков, плюс там будут снова у нас капельницы, ну нормально, держимся, спасибо... – рассказал супруг Алены Мозговой.

Алена Мозговая после похудения / Фото: facebook.com/olenamozgova1

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