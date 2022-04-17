Парню уже 9! Григорий Решетник трогательно поздравил старшего сына с днем рождения

Известный телеведущий поздравил сына-именинника / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

На этой неделе в семьей популярного украинского телеведущего Григория Решетника – праздник. Его старшему сыну Ване исполняется 9 лет.

Знаменитый и гордый отец троих сыновей поздравил первенца с днем рождения.

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Сегодня Ваюше 9 лет! Наш первый и самый старший сынишка. Очень талантливый, интеллигентный, творческий и невероятно хороший парень! Сынок, знай, мы тебя очень любим и хотим, чтобы ты всегда улыбался и был счастлив! Помни, война скоро закончится и мы будем жить в Прекрасной Украине.

Григорий Решетник с сыном-именинником / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

И теперь в адрес мальчика звучат самые добрые пожелания, самое желанное для всех из которых – победа Украины и долгожданный мир.

Кстати, судя по комментариям, хоть и шутливым, Гриша и Кристина Решетник намерены расширять семейство. Конечно, они мечтают о дочери, но если будет сын, они могут назвать его Борисом (в честь появления в Киеве Бориса Джонсона и его поддержки Украине), или Бориславой – если родится девочка.

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