Пауло Коэльо назвал войну в Украине "кризисом" и призвал не начинать "русофобию"

Пауло Коэльо / Фото: Facebook

Пока одни писатели активно выступают в поддержку Украины, как Стивен Кинг и Джоан Роулинг, другие же пишут твитты в поддержку русского народа.

Так, бразильский писатель Пауло Коэльо, автор популярных романов "Алхимик" и "Одиннадцать минут", в своем Twitter-аккаунте призвал не начинать русофобию.

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Украинский кризис – удобный повод для русофобии. Я был во Львове, Киеве, Одессе, Ялте, Чернобыле (Украина). Я проехал 10 тысяч километров на поезде от Москвы до Владивостока (Россия). Да, идет война: не нужно винить простой народ, – написал писатель.

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В комментариях множество пользователей возмутились тем, что Коэльо осмелился назвать кровопролитную войну в Украине "кризисом".

"Это не украинский кризис, это называется украинский ГЕНОЦИД"

"Это война. Крупнейшая война в Европе со времен Второй мировой войны, неспровоцированная, неоправданная война!"

"Если да, то вы должны просить украинцев умирать тише, чтобы все остальные могли продолжать наслаждаться жизнью, полной любви к России! Кстати, это война, а не кризис"

"Во-первых, это не украинский кризис, а жестокое вторжение России. Второе – убивают людей, в т.ч. детей и уничтожая все, что они видят. Если бы они сделали это с вами, разве у вас не было бы "фобии"?"

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Также напомним, что многие западные звезды уже и высказывались в поддержку Украины, и помогают материально.

Мы уверены в победе. Все будет Украина!