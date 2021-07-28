Пэрис Хилтон опровергла слухи о беременности, но надеется, что родит после свадьбы

Вчера вечером СМИ активно начали писать о том, что светская львица Пэрис Хилтон беременна. Звезду тут же стали с этим поздравлять и она сделала официальное заявление

Пэрис Хилтон опровергла слухи о своей беременности / Фото: instagram.com/parishilton

Как утверждает Пэрис, она пока не в положении. В новом эпизоде подкаста This Is Paris под названием "Я – беременна?" 40-летняя звезда прокомментировал сообщения, в которых утверждалось, что она ждет первого ребенка от своего жениха Картера Реума.

Хилтон, однако, говорит, что не беременна пока что, но не может дождаться, когда в 2022 году у нее появятся дети.

Я буду (беременна – ред.) после свадьбы. Я не могу дождаться, когда у меня будут дети после свадьбы, в 2022-м. Сейчас я готовлюсь к церемонии и снимаю мою новую документалку, – рассказала в подкасте Пэрис.

Пэрис Хилтон не беременна / Фото: instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон признавалась, что давно мечтает о семье и детях. В 2020 году она заморозила свои яйцеклетки, а затем начала подготовку к ЭКО. Решилась она на эту процедуру потому, что это позволяет ей самой "выбрать" будущих детей:

Я уже жду не дождусь, чтобы наряжать их. Хочу близнецов – мальчика и девочку, – комментировала свой выбор знаменитость.

Хилтон ранее была помолвлена с актером Крисом Зилкой, но в 2018 году они расстались. В настоящее время она в отношениях с бизнесменом Картером Реумом.

Пэрис Хилтон и Картер Реум / Фото: parishilton.com

В феврале этого года Картер сделал любимой предложение. Это случилось в ее 40-й день рождения. Пэрис призналась, что очень ждала, когда любимый позовет ее замуж, но когда этот момент действительно произошел, она была в шоке.

Пэрис Хилтон и Картер Реум знакомы уже более 10 лет, но начали встречаться только в 2019 году. После свадьбы звезда намерена взять фамилию мужа, но будет использовать ее вместе со своей – Хилтон, через дефис.

Ранее Пэрис Хилтон рассекретила, как сохраняет молодость.

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