Первым участником Евровидения-2022 стал бельгиец Jérémie Makiese. Что известно о певце

Jérémie Makiese стал первым участником "Евровидения-2022" / Фото: instagram.com/jeremiemakiese.off

Организаторы "Евровидения", победителем которого в этом году стала рок-группа Måneskin из Италии, назвали имя участника, который будет представлять Бельгию. Им стал 20-летний певец Jérémie Makiese, который победил в бельгийской версии шоу "Голос". Об этом сообщает Wiwibloggs.

С какой песней выступит Jérémie Makiese – пока неизвестно, но артист вдохновляется музыкой Майкла Джексона, Stromae, что может отразиться на выборе его трека.

Что известно о Jérémie Makiese?

Жереми родился в Антверпене. Его родители родом из Конго, но все в семье говорят на двух языках – голландском и французском. Мальчик с детства занимался футболом и уже в 13 лет без разрешения родителей присоединился к молодежной команде ФК "Брюссель". Отец Жереми был изначально против игры в футбол – он опасался, что сын получит травму. Но до сих пор Жереми продолжает играть и выступает вратарем в клубе Royal Excelsior.

Параллельно со спортом, по напутствию мамы Жереми еще в школьные годы вступил в хор. Юному певцу нравилась музыка наряду с футболом.

В 2020-м он решил пойти на шоу "Голос", где его ждал феноменальный успех и любовь публики. Артист стал победителем девятого сезона.

На Instagram-аккаунт артиста подписано почти 16 тысяч человек, и, вероятно, это лишь начало его славы.

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