Платиновый юбилей Елизаветы II. Как изменилась британская королева за 70 лет правления

Елизавета II возглавляет престол уже 70 лет, находясь на троне дольше всех современных правителей. / Фото: Getty Images

6 февраля 1952 года умер Георг VI. В тот же день его 27-летнюю дочь Елизавету II провозгласили королевой. А 2 июня 1953 года состоялась официальная коронация. Это стало одним из самых масштабных событий XX века!

Кстати, Елизавета II дважды была свидетелем коронации. Впервые в 1937 году, когда ее отец стал королем, и второй раз через 16 лет, получая уже собственную корону.

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Предлагаем вам посмотреть фото королевы Елизаветы II и увидеть ее трансформацию:

Как изменилась Елизавета ІІ за годы своего правления. / Фото: Getty Images

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Традиционно британских монархов коронуют в Вестминстерском аббатстве, однако увидеть это вживую гражданам было невозможно. Впрочем, в 1953 году это событие впервые транслировали по ТВ! 27 миллионов человек в Великобритании и еще миллионы по всему миру стали свидетелями коронации Елизаветы II.

Елизавета II стала тридцать девятым монархом, кому досталась корона, и шестой среди женщин, получивших статус.

Ее коронация длилась около трех часов и служба состояла из шести частей: признание, присяга, миропомазание, инвеститура (включая коронацию), интронизация и приношение. На мероприятии было более 8 тысяч гостей, в том числе политические деятели, журналисты, военные лидеры и т.д.

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За годы своего правления королева, безусловно, стала самой узнаваемой и долговечной монархиней современности. Она оставила свой след и в культуре, и в политике, и в международной деятельности.

Что известно о состоянии здоровья Елизаветы II / Фото: Getty Images

Стоит отметить, что за 70 лет на троне королева ни разу не изменила ни своим шляпам, ни прическе. И такой неизменный имидж можно считать своеобразной "изюминкой" Ее Величества.

Известно, что в 2022 году пройдет ряд мероприятий, посвященных этой исторической дате. В каких мероприятиях примет участие сама королева, пока неизвестно. В последнее время о состоянии здоровья Елизаветы II ходит много слухов.

Кстати, по информации инсайдеров, принц Гарри и Меган Маркл также получили приглашение от королевы приехать на празднование юбилея, но официального подтверждения так и нет.