Племянница Ротару возвращается на сцену после трагедии в семье

Племянница Софии Ротару готова вернуться на сцену после смерти отца / Фото: instagram.com/sonyakayofficial

В прошлом году Sonya Kay потеряла отца.Артистке до сих пор тяжело смириться с потерей, но она готова вернуться к работе. Об этом пишет Униан Lite.

Хочется ему позвонить, поговорить, посмеяться и крепко обнять. Я переслушиваю его голосовые сообщения, перечитываю смс, вроде кажется что он рядом, что он тут и мне становится легче. Для меня он был лучшим отцом, а для моей мамы лучшим мужем! Для меня их отношения были примером, какой должна быть семья, – сказала племянница Софии Ротару.

Племянница Софии Ротару Sonya Kay / Фото: instagram.com/sonyakayofficial

Врачи сказали, что состояние тяжелое и нам надо надеяться на чудо. Когда я узнала об этом, я рыдала очень долго, но понимала, что я должна быть сильной для мамы и не показывать ей свои настоящие эмоции, – поделилась артистка.

Кроме потери отца. Мама Sonya Kay в тяжелой форме переболела COVID-19.

Певица Sonya Kay / Фото: instagram.com/sonyakayofficial

Теперь, когда певица справилась с трудностями, она собирается удивлять публику новыми треками и образами. Как отмечает Sonya Kay, она долго работала над новым стилем.

Мой отец был моим главным поклонником, и я через боль взяла себя в руки и посвятила 4 месяца работы в студии над новыми треками с моей командой. Мы подготовили мини-альбом с очень крутыми треками, которые, надеюсь, произведут взрыв в музыкальном пространстве, – сказала певица.

Sonya Kay рассказала подробности о смерти отца:

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