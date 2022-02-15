Победит здравый смысл: украинские звезды обратились к людям в связи с ситуацией в стране

Украинские звезды обратились к людям / Фото: пресс-служба

В сети активно обсуждают выезд публичных персон из страны и большинство такое совсем не одобряет. А что об этом думают звезды – узнали ведущие программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Григорий Герман и Ирина Хоменко.

Большинство артистов делятся постами в социальных сетях, где рассказывают о предстоящих концертах и ​​выступлениях, однако удается ли им на самом деле сохранять спокойствие в трудные для страны времена и продолжать заниматься своим делом?

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Сергей Бабкин / Фото: пресс-служба

Многие люди нервничают, но не стоит впадать в панику! Мы с семьей и дальше продолжаем жить в Харькове – никуда не убегаем! На днях же запланированы съемки в Киеве,

– комментирует участник грандиозного шоу "Игры талантов" Сергей Бабкин.

Актриса Ольга Сумская наткнулась на вопросы о выезде из Киева на вокзале. Однако звезда уверяет – переездов они с семьей не планируют.

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Ольга Сумская / Фото: пресс-служба

Да, я записываю видео из поезда, так как еду играть спектакль. Артисты иногда просто живут в поездах, автобусах или самолетах, поэтому все хорошо! Давайте не паниковать, а лучше будем верить в самое лучшее! Победит здравый смысл!

– обратилась к зрителям канала "Украина" актриса Ольга Сумская.

В постоянной работе и репетициях находятся певец Gena VITER и лидер группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", музыкант Сергей Танчинец. Артисты продолжают тщательную подготовку к предстоящим концертам и встречам со своими поклонниками.

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Успокаивает зрителей и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя:

Тарас Тополя / Фото: пресс-служба

Группа "Антитела" сейчас в Киеве, где продолжает заниматься своими делами. Не паникуем! В ближайшее время будем информировать всех о вступлении в территориальную оборону и как это лучше сделать пошагово. А также мы сами вступаем в ряды территориальной обороны, – комментирует артист. – Я бы советовал всем держать спокойными сердце и мозги и реагировать по ситуации, объединяясь, сплачиваясь вокруг нашей единой, неделимой и сильной страны!

Присоединился к обращениям звездных коллег и известный певец Позитив:

Позитив / Фото: пресс-служба

Немного позитива от Позитива! Слушайте, никто не отнимет у нас возможность творить и становиться сильнее перед любой опасностью! Поэтому давайте поддерживать друг друга и сохранять спокойствие! Любовь победит!

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

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