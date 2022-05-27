Победитель Евровидения-2022 из Kalush Orchestra получил еще одно почетное звание

Олег Псюк стал почетный гражданином Калуша / Фото: kalush.official

Победа Kalush Orchestra на песенном конкурсе "Евровидение-2022" стала знаковым событием для всех украинцев. Музыканты доказали, что совсем скоро Украина победит не только на творческом фронте, но и в войне с Россией.

После с победного выступления на шоу в Турине, фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк получил еще одно звание – рэпер стал Почетным гражданином города Калуш. Как сообщает официальный вещатель песенного конкурса в Украине, такое решение было принято на городской сессии Калуша.

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Олег Псюк также подтвердил, что получил новый почетный титул, в Instastories на странице коллектива.

Скриншот – instagram.com/kalush.official

Свой творческий псевдоним, а после и название группы, появилось благодаря названию родного города исполнителя. Так, маленький город в Ивано-Франковской области стал известен не только на всю Европу, но и на весь мир.

Напомним, что после своего возвращения в Украину музыканты присоединились к помощи украинским военным и переселенцам. На днях Kalush Orchestra заявили, что разыграют кубок "Евровидения" и розовую панамку в помощь ВСУ. Средства полученные от проведения розыгрыша пойду в благотворительный фонд Сергея Притулы.