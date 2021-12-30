Победитель "Голоса" 19-летний Роман Сасанчин впервые стал отцом

Роман Сасанчин стал отцом / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

За день до Нового года Роман Сасанчин и его возлюбленная Иванна стали родителями. Совсем недавно пара связала себя узами брака.

Счастливую новостью о рождении ребенка Роман сообщил на своей странице в Instagram.

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Фото – instagram.com/sasanchyn_official/

Молодой артист поделился с поклонниками радостным известием о том, что у него родилась дочь. Как рассказал исполнитель, девочку назвали Елизаветой, но по паспорту имя малышки – Элизабет.

В программе "Твой день" Сасанчин также сообщил, что роды Иванны прошли с осложнениями. Еще позавчера ее забрали в больницу с болями в животе, а сегодня ночью у молодой мамы начались схватки.

Скриншот – instagram.com/sasanchyn_official/

Артист решил поддержать свою супругу, поэтому пара решилась на партнерские роды. Однако, 23-летняя Иванна не смогла родить сама и ей пришлось делать кесарево сечение.

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Скриншот – instagram.com/sasanchyn_official/

Пока что молодой отец не видел свою супругу после операции, но уже успел подержать на руках малышку Елизавету и поделиться первыми ощущениями от отцовства.

Я не могу передать, какая это любовь, и какие это эмоции. Это невероятно! Это лучший Новый год в нашей жизни, – поделился своими чувствами 19-летний Роман.

Ранее Иванна поделилась подробностями семейной жизни с Романом и рассказала, с какими проблеми приходится справляться молодоженам.