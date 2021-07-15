Победители Евровидения Måneskin выпустили долгожданный клип на песню I wanna be your slave

Песня группы долгое время занимала первую строчку в рейтинге 50 Viral Spotify в США. У рок-коллектива появились поклонники по всему миру, и они просто обожают трек I wanna be your slave

Maneskin выпустили клип на песню I wanna be your slave / Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/maneskinofficial

Поклонники группы Måneskin, радуйтесь! Рок-бэнд наконец-то выпустил долгожданный клип на трек I wanna be your slave. Песня, к слову, была записана еще в марте этого года. Она успела стать вирусной и по популярности обогнала трек Zitti e Buoni, с которым Måneskin победили на песенном конкурсе "Евровидение-2021".

Поклонники группы высоко оценили новый клип, а свои комментарии они оставили еще задолго до премьеры видео.

Måneskin – итальянский рок-коллектив, в состав которого входят четыре участника: 22-летний солист Дамиано Давид, 21-летняя басистка Виктория де Анжелис, 20-летний гитарист Томас Раджи и 20-летний барабанщик Итан Торчио.

Слово måneskin в переводе с датского языка означает "лунный свет". Такое название группе предложила взять басистка Виктория, которая является наполовину итальянкой, наполовину датчанкой.

Несмотря на молодой возраст, ребята уже довольно популярны не только в Италии, но и в других странах Европы.

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Måneskin / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Музыканты познакомились еще в школе. Коллектив создали в 2015 году, когда окончательно решили, в каком жанре они будут выступать. Основные музыкальные направления Måneskin – фанк-рок, глэм-рок, альтернативный рок и рэп-рок. В 2017 году группа Måneskin принимала участие в итальянском "Х-факторе", где заняла второе место. После своего участия в музыкальном талант-шоу музыканты выпустили альбом, состоящий из каверов, которые они исполняли на сцене "Х-фактора".

В 2018 году группа выпустила синглы Morirò da Re и Torna, которые закрепились на первых местах итальянских музыкальных чартов. Весной 2022 года группа планирует отправиться в большой тур по Европе.

Ранее мы рассказывали, что известно про Дамиано Давида – солиста Måneskin.