Почему быть другом для ребенка – это нормально: советы звездной мамы Марины Кухар

Телеведущая Марина Кухар о воспитании дочери: Дистанция мать-дочь – из прошлого столетия / Фото: телеканал "Украина"

Ведущая Марина Кухар признается: она всегда старается, чтобы в жизни ребенка было как можно больше поводов для радости. Поэтому, пытается оградить от тех сложностей, с которыми сама сталкивалась в детстве.

Дистанция мать-дочь – это же из прошлого столетия. Зачем она? Создавать комфортную иллюзию контроля? Нет, это не о нас. Да, я считаю ее своим другом. А первое качество дружбы – это доверие. Конечно же, в процессе взросления, у нее появляются свои тайны, которыми не всегда хочется поделиться, но это понятно и приемлемо для меня. Рядом со мной – личность, – поделилась звезда новостей "Сегодня".

По словам Марины Кухар, она воспринимала ребенка как самодостаточную личность с ее рождения. Потому, считает ведущая, многие ее знакомые часто удивляются зрелым суждениям дочери и говорят, что Аня взрослее многих сверстников.

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Марина Кухар и ее дочь Аня / Фото: телеканал "Украина"

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Относительно будущей профессии дочери ведущая убеждена, что это однозначно должен быть личный выбор ребенка. Сейчас Аня учится в 7 классе и не озвучивала желаний стать журналисткой или телеведущей.

Однако, звездная мама уже не раз отмечала, как дочь пользуется некоторыми приемами ее профессии.

Часто из разговоров с ее друзьями слышу фразы: "Я собрала об этом информацию", "Это надо еще перепроверить" или же недавно умилила фраза из телефонного разговора с подругой "А ты уверена в источнике?", – рассказала Марина Кухар.

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