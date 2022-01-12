Почему Леонид Куравлев оказался в доме престарелых – новые подробности

Что известно о нахождении Леонида Куравлева в доме для престарелых / Фото: Instagram

Дети актера не спешат общаться с прессой. Сын Куравлева лишь опроверг слухи о COVID-19 у отца. Как сообщил Василий Куравлев, отцу диагностировали пневмонию. Сейчас советский актер находится под круглосуточным наблюдением врачей.

В это время в СМИ стали появляться новые подробности о нахождении артиста в доме престарелых. В беседе с журналистами StarHit представители учреждения "Идиллия" подтвердили, последние полгода Леонид Куравлев находился доме для пожилых людей.

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Куравлев поступил к нам, как я поняла, именно с последствиями горевания после смерти жены. В апатии, депрессии. При этом Леонид Вячеславович был и физически в плохом состоянии, которое шло от невозможности без нее жить. Он лежал, не ходил совсем, – сообщила пресс-служба "Идиллии".

Что известно о состоянии здоровья Леонида Куравлева / Фото: Instagram

Актер замкнулся в себе. Сын и дочка поняли, что не могут сами помочь отцу и стали искать место, где бы отец смог вернуться к жизни и начать хоть с кем-то контактировать. Для детей актера было важно найти учреждение в Москве, чтобы они могли навещать отца.

Отмечается, что актер находился в частном заведении , в котором есть все необходимое для пожилых людей.

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Дети попросили для Куравлева отдельную палату, потому что сначала тот не хотел никого видеть. Но у нас много творческих личностей — есть и художники, и музыканты, и певцы. И, знаете, в случае с Куравлевым сработало. И за счет общества, и за счет наших специалистов он пошел на поправку, постепенно начал покидать пределы комнаты, посещал занятия по физкультуре

Ранее сообщалось, что Леонид Куравлев хотел уйти в монастырь.