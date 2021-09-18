Почему Ники Минаж называют антипрививочницей и при чем здесь Белый дом

Ники Минаж вызвали в Белый дом из-за ее поста о вакцине против ковида / Фото: Wikipedia, instagram.com/nickiminaj

38-летняя Ники не пошла на Met Gala потому что не хотела вакцинироваться. Об этом она написала в Сети. Рэперша объяснила это тем, что друг ее брата стал импотентом после того, как вакцинировался от ковида.

Доказательств Минаж не предоставила, но ее слов хватило для того, чтобы в соцсетях разгорелся скандал и артистку начали называть "антипрививочницей" либо наоборот – обвинять правительство.

Мой двоюродный брат не стал прививаться, потому что его друг стал импотентом после вакцинации. Его яички распухли. Его другу оставалось несколько недель до свадьбы, и после этого его девушка отменила мероприятие. Так что просто молитесь, чтобы с вами такого не случилось, и убедитесь, что вы уверены в своем решении, – написала Ники Минаж.

После этого заявления многие СМИ и политики обвинили певицу в дезинформации. Она же сообщила в Twitter, что ее вызвали в Белый дом для разговора о вакцинации.

Администрация президента Джо Байдена частично опровергла эту информацию, заверив, что разговор должен был состояться по телефону. В ответ на это Ники Минаж обвинила Белый дом во лжи.

Вы думаете, что я бы солгала о том, что меня пригласили в этот чертовый Белый дом? Зачем? — сказала она в видео, опубликованном в Instagram.

СМИ также пишут, что Twitter, где был размещен скандальный пост Минаж, отказался удалять публикацию рэперши, посчитав, что пост о вакцинации не нарушает правил сообщества.

Как звезды относятся к вакцинации – смотрите в сюжете:

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