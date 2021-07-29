Почему так много секса в украинских клипах? Отвечают режиссеры

Мы пообщались с тремя клипмейкерами – Германом Неновым, Юрием Движоном и Юрием Катинским, и узнали у них, почему в клипах так много откровенности и эротического подтекста

Почему так много секса в украинских клипах? Рассказали режиссеры / Фото: Сегодня

Что будет, если вы решите посмотреть современные клипы на YouTube или включите любой музыкальный канал на ТВ? Правильно, вы увидите яркие краски, стильные наряды, красивые кадры и, в большинстве случаев, полуголые тела наших звезд шоу-бизнеса, красиво (и не очень красиво) извивающихся перед камерой. Минимум одежды, максимум страсти, эмоций и…секса.

Кому-то обнаженные тела и сексуальный подтекст не кажутся чем-то негативным, другие уверены – такие месседжи в клипах современных звезд ведут к деморализации общества. Или дело вовсе не в самой наготе, позах и характерных движениях, а в том, каким образом это все подано зрителю?

Кадр из клипа MARUV / Фото: Скриншот из YouTube

Почему любят откровенность, или тенденция "обнаженки"

В этом вопросе мнения клипмейкера и режиссера-постановщика Германа Ненова и режиссера Юрия Катинского совпали: тенденции, как таковой, нет – тренд на "секс" в видеоработах селебритис начался намного раньше. А сейчас он идет на спад.

Есть и такие артисты, которые наоборот становятся более одетыми, перестают играть на своей сексуальности, вырастают из нее. Когда ты раздеваешься — легче всего привлечь к себе внимание. Может ли артист сделать это красиво — уже второй вопрос, – говорит Герман Ненов.

Герман Ненов / Фото: пресс-служба

По мнению Юрия Катинского, многие знаменитости наоборот стали "одеваться" в клипах, да и цензура в том же YouTube дает о себе знать – там нередко блокируется контент эротического характера.

Да, наши клипы становятся более смелыми и откровенными – бесспорно. Но не в плане голого тела, а в своем выражении. Тем, кто бездумно раздеваются, по-моему, просто нечего сказать публике, – говорит Юрий.

Клипмейкер Юрий Движон уверен – если есть что показать, почему бы не воспользоваться такой возможностью? По словам режиссера, это вполне нормально и естественно, что люди чаще обращают внимание на обнаженные тела.

Анализируя даже свой Instagram, я пришел к выводу, что все мои посты, на которых я без футболки, собирают больше лайков, чем другие, в которых я просто делюсь своими работами, например. Еда и секс – одни из основных запросов любого человека, и в этом нет ничего плохого. Главное красиво и правильно это подать, не всем артистам это дано, – делится Движон.

Юрий Движон / Фото: facebook.com/Dvizhon

За кем последнее слово?

По словам Германа Ненова, он никогда не станет идти на поводу у артистов, но если артист не готов раздеваться, то, конечно, заставлять его это делать клипмейкер не будет.

Если артист раздевается в клипе, значит, он, как минимум, бессознательно хотел этого и был к этому готов. Даже, если это была идея режиссера, то желание созревало у артиста в голове, а готовность пришла уже в тандеме с режиссером! – говорит Герман Ненов.

По словам Юрия Катинского, обнаженное тело артиста – это инструмент, которым очень важно уметь пользоваться, чтобы суметь "донести определенную мысль" и рассказать историю зрителю. И нередко бывает так, когда в клипах лишь "создают видимость сексуальности".

А сексуальность – это не о теле, а о харизме и самоощущении человека. Во взглядах, поведении и поступках ее больше, чем в отретушированной заднице, – уверяет Катинский.

Юрий Катинский / Фото: пресс-служба

Юрий признается – он любит раздеваться и раздевать, но каждый раз при этом ищет "характер и настроение", а кто именно предложил добавить эротические элементы в клип – не так важно, главное – чтобы режиссер с артистом смотрели в одном направлении.

Мой любимый тип сексуальной энергии: черный, магнетический и вязкий, как нефть. Поэтому я часто возвращаюсь к ведьмовским образам, таким как в клипе Alina Tim "На Кубу". В целом, от кого поступает предложение обнажения в кадре – дело ситуативное, – говорит режиссер.

А вот Юрий Движон говорит, что многое и вправду зависит от режиссеров. В пример он привел свой клип для Христины Соловий. Во время съемок этой видеоработы, по словам Движона, он уговорил певицу добавить сцену, где она позирует в полуобнаженном виде.

Этот эпизод я предложил Христине сам, она не сразу, но согласилась. Увидев готовый монтаж клипа и себя, уверен, она ни о чем не жалеет, ну и, несомненно, ее поклонники оценили этот момент тоже, – делится Юрий.

Влияние Запада?

Герман Ненов согласен с мнением о том, что многие тенденции приходят в Украину из-за рубежа, включая США и страны Западной Европы – на американских и европейских звезд шоу-бизнеса равняется чуть ли не весь мир.

Все мы ориентируемся на Запад в тех или иных тенденциях. Профессионал всегда пересматривает западные шоу и видео, не стоит на месте и занимается саморазвитием. Я бы не сказал, что сейчас существует прям "мода" на обнаженные тела, но украинские артисты раздеваются все красивее и красивее, без перебора, без пошлости, с определенной эмоцией и эстетикой. И это отлично! – говорит Ненов.

Кадр из клипа Нади Дорофеевой / Фото: Скриншот из YouTube

Юрий Катинский подчеркивает, что голое тело – это красиво и нормально, оно не должно вызывать ассоциации с сексом или чем-то непристойным.

Мы наконец-то возвращаемся к культурным началам и осознанию, что обнаженное тело – это естественно и красиво. Долгое время на наших территориях такое восприятие было табуированным, поэтому мы перенимаем этот опыт из стран, где взгляды более свободные и незаангажированные, – уверяет Юрий.

Юрий Движон добавляет, что тенденция "секса" в клипах могла прийти не только с Запада, но и из российского шоу-бизнеса, который долгое время оказывал влияние на украинский.

Кадры из клипа Насти Каменских / Фото: Скриншот из YouTube

Откровенность – плохо или хорошо?

Герман Ненов уверен, что секс — это всегда хорошо при условии, что он снят красиво, а не пошло. Похожего мнения придерживается и Юрий Катинский:

"Хорошо" или "плохо" могут касаться только идеи видеопроизведений. Это работает или не работает? Движет в правильном направлении или затрудняет считывание? Если "открытость" не равно "пошлость", то почему нет? – говорит Юрий.



Кадр из клипа Христины Соловий / Фото: Скриншот из YouTube

Юрий Движон добавил еще одну интересную мысль: нашим звездам следовало бы быть откровенными не только в клипах, но в интервью!

Мало кто откровенно говорит о своей сексуальной ориентации, о зависимости от наркотиков, алкоголя, психических проблемах, депрессии и тому подобное. Желаю, чтобы наши звезды в этом брали пример у своих западных коллег. Голыми ягодицами или торсом с кубиками сейчас никого не удивишь, а вот голой душой – 100% можно, – рассуждает Юрий.

Откровенность vs. пошлость

Герман Ненов уверяет, что главное в клипе – это художественный замысле, а "секс ради секса", по словам режиссера, лишает клип особого смысла. Отличный пример красивой сексуальности в клипах, по мнению клипмейкера, это работы Дженнифер Лопес.

Кадр из клипа Дженнифер Лопес / Фото: Скриншот из YouTube

Юрий Движон уверен, что этом вопросе все зависит от артиста, а Юрий Катинский советует всегда задавать один вопрос: "А зачем это нужно?" Юрий привел в пример финальную сцену оргии в фильме "Парфюмер", где такой эпизод был необходим по задумке автора.

Выводы

Вот, что мы поняли, пообщавшись с режиссерами на такую пикантную тему:

многие зря считают, что именно сейчас в украинских клипах слишком много откровенного контента – такая тенденция началась давно, и, по мнению клипмейкеров, она даже идет на спад;

самое главное – красиво показать обнаженное тело и любые другие эротические моменты в видеоработе, но не у всех сегодня это получается;

обнаженное тело – инструмент для привлечения внимания, которым важно уметь правильно пользоваться;

многие украинские режиссеры (и не только) при создании творческих проектов действительно ориентируются на Запад, где тема секса и образ обнаженного тела не являются чем-то постыдным;

главное в клипе – художественный замысле, а не секс ради секса.

Благодарим режиссеров за интересные мнения и надеемся, что украинские артисты в тандеме с клипмейкерами в будущем будут делать все более и более качественный продукт, ведь нам уже есть кем и чем гордиться!

Напомним, Тина Кароль впервые показала отрывок неизданного клипа, который снял Алан Бадоев. Ранее Алина Гросу выпустила клип, где референсом для ее образов стала Круэлла из фильма с Эммой Стоун.