Почему жена 19-летнего Романа Сасанчина оказалась в больнице: певец раскрыл детали

30 декабря Роман с супругой стали родителями. / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

19-летний певец, который недавно умилил Сеть фотографией новорожденной дочери, рассказал, как себя чувствует его 25-летняя жена Иванна.

Как рассказал Сасанчин, после родов у девушки начались проблемы с грудным вскармливанием. Все дело в том, что малышка Элизабет, как назвали девочку Роман и Иванна, не хотела пить грудное молоко и из-за этого у молодой мамы оно стало застаиваться в груди.

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Она ездила в больницу, у нее была высокая температура несколько дней. Мы не могли ее сбить. Мы вызвали скорую. Сейчас делаем все для того, чтобы у нее не застаивалось молоко. И тогда все будет хорошо, – поделился Сасанчин в интервью "ТСН".

Кроме того, как рассказал победитель вокального шоу, сейчас его супруга очень устала и ей необходимо немного отдохнуть.

Молодые родители также признаются, что сейчас испытывают некоторые сложности с малышкой, но оба они очень счастливы появлению дочери.

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Конечно, для меня еще сложно. Потому что мало опыта, но с женой постепенно со всем разбираемся. Родители помогают, Интернет помогает. Я только рад, потому что еще больше есть ради кого жить, а также ради кого двигаться вперед, – рассказал Роман.

Напомним, что 19-летний Роман Сасанчин и его супруга Иванна стали родителями накануне новогодних праздников. Роды у 25-летней избранницы певца прошли с осложнениями и Иванне пришлось сделать кесарево сечение.