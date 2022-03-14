Подарок от рашистов: в дом Игоря Кондратюка прилетел снаряд (фото)

В дом Игоря Кондратюка попал снаряд / Фото: facebook.com/kondratjukigor

14 марта Игорь Кондратюк празднует 60-летие. "Подарок" от оккупантов прилетел в дом продюсера под Киевом несколько часов назад.

В своем Facebook-профиле Кондратюк опубликовал несколько снимков и показал последствия обстрела.

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Одно из первых поздравлений с юбилеем мне сегодня "прилетело" от рашистов. Русские – дерьмо планеты Земля, – попали в наш дом под Киевом. Пылайте в ад, имперские бесславные безмозглые отбросы! Слава ВСУ! Слава Украине! Смерть русским оккупантам, – написал Игорь Кондратюк в посте.

Ранее Игорь Кондратюк раскритиковал российских звезд и граждан, которые после вторжения рф в Украину начали извиняться и говорить, как им стыдно.

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Он отметил, что сам уже давно оборвал все контакты со знаменитостями-"крымнашистами", которые поддерживали оккупацию Крыма и не признавали вмешательства рф.

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