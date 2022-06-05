Поддержавший Украину Гребенщиков высказался о войне: Позор всего мира, и позор России особенно

Борис Гребенщиков высказался о войне в Украине

Лидер группы "Аквариум" одним из первых высказался против войны в Украине. Сейчас Гребенщиков обосновался в Великобритании и не планирует возвращаться на родину в РФ.

Рок-музыкант заявил, что давно перестал верить российским СМИ и прекрасно понимает, что происходящее в Украине – это война, а не, как принято говорить у рашистов, "спецоперация". Как рассказал Гребенщиков в интервью Новое время, он считает, что сегодня не только Россия, но и Европа несут ответственность за происходящее.

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Если в центре Европы одна страна напала на другую и весь мир молчит, потому что напавшая страна имеет ядерную кнопку, ну простите, положение непристойное. Просто непристойное. Поэтому то, что отдельные люди ездят туда по приглашениям, думаю, что не бесплатно, и поддерживают людей на Украине, – я абсолютно понимаю, я с удовольствием помогаю им в этом своими методами. Потому что я считаю, что то, что происходит на Украине, – это позор. Позор всего мира, и позор России особенно, – заявил музыкант.

Кроме того, российский музыкант осознает, что война в Украине началась не в феврале 2022 года, а еще в 2014 году с оккупации Крыма и Донбасса.

Война идет восемь лет, потому что бандитов привезли из Белгорода и Ростова и закинули их на Донецк. Все знают это. Какой смысл скрывать? У меня очень много знакомых живет в Донецке и в Донбассе. Их родители там живут. Поэтому я более-менее знаю, что происходит. Скрывать это нет смысла, – рассказал артист.

Ранее мы сообщали, что Земфира и Борис Гребенщиков приехали на благотворительный концерт Oxxxymiron в Лондоне.