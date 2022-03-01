Поддерживающих Путина надо знать в лицо: актер из "Стиляг" уверен, что армия РФ завершает "геноцид русского народа"

Антон Шагин верит в путинскую пропаганду / Фото: скриншот
Певица Наташа Королева молчит о нападении России на Украину. А актер Антон Шагин, которого вы знаете по фильму "Стиляги", пишет такую муть в инстаграм, которая просто не укладывается в голове. И мы считаем, об антиукраинской позиции этого актера вы должны знать.
Он, как и Николай Басков и Курбан Омаров, уверен, что Путин "спасает русских от геноцида в Украине", законную власть называет Киевским режимом (отъявленная риторика Путина), верит, что "эта военная операция направлена НЕ на мирное население Украины".
Да, Антон, открой любые новости, не пропагандистского российского ТВ: мировые издания, инстаграм, пообщайся с коллегами по цеху, и увидишь, что все то, что ты написал в инстаграм – полный бред, за который должно быть стыдно.
И да, украинцы помнят все и никогда этого не простят!
Тем временем все адекватные люди выступают против путинского вторжения в Украину.
- Продюсер Александр Роднянский верит в победу Украины и поддерживает украинцев.
- Дженнифер Энистон помогла украинцам, которые пострадали из-за Путина.
- Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 млн долларов на помощь украинцам.
- Барбра Стрейзанд заявила: Путинская пропаганда о „денацификации" — пожалуй, самая большая ложь века
- Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд высказался в поддержку Украины.
- Актриса Милла Йовович эмоционально о войне России против Украины: "Мою страну и народ бомбят".
- Семейство Кардашьян также обращает внимание мира на войну в Украине.
- Знаменитая певица Мадонна заявила, что Путин нарушил все существующие договоры о правах человека.
- Культовый актер и политик Арнольд Шварценеггер со словами, что он на стороне украинского народа.
- Легендарный режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину с требованием прекратить войну.
- Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам из-за Украины.