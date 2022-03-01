Поддерживающих Путина надо знать в лицо: актер из "Стиляг" уверен, что армия РФ завершает "геноцид русского народа"

Антон Шагин верит в путинскую пропаганду / Фото: скриншот

Певица Наташа Королева молчит о нападении России на Украину. А актер Антон Шагин, которого вы знаете по фильму "Стиляги", пишет такую муть в инстаграм, которая просто не укладывается в голове. И мы считаем, об антиукраинской позиции этого актера вы должны знать.

Он, как и Николай Басков и Курбан Омаров, уверен, что Путин "спасает русских от геноцида в Украине", законную власть называет Киевским режимом (отъявленная риторика Путина), верит, что "эта военная операция направлена НЕ на мирное население Украины".

Реклама

Да, Антон, открой любые новости, не пропагандистского российского ТВ: мировые издания, инстаграм, пообщайся с коллегами по цеху, и увидишь, что все то, что ты написал в инстаграм – полный бред, за который должно быть стыдно.

скриншот из инстаграм Антона Шагина

И да, украинцы помнят все и никогда этого не простят!

Тем временем все адекватные люди выступают против путинского вторжения в Украину.