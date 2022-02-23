"Поклонение" Путину и стычка с полицией: во что вляпывалась Снежана Егорова

Рассказываем, как Снежана Егорова заработала репутацию скандальной персоны. / Фото: скриншот, Коллаж: Сегодня
Последние несколько лет имя Снежаны Егоровой ассоциируется больше с громкими скандалами, чем с профессиональными достижениями. А после публичного "восхваления" Владимира Путина на телеведущую обрушилась еще более мощная волна хейта!
В день рождения Снежаны Егоровой сайт "Сегодня" решил вспомнить, как ведущая развлекательных программ внезапно стала топ-скандальной персоной в Украине.
Алиментный скандал с Мухарским
Егорова дважды была замужем. Первым ее избранником был украинский режиссер Семен Горов. Пара прожила в браке 10 лет и воспитала двух дочерей – Анастасию и Александру.
С 2006 по 2015 год телеведущая была в браке с шоуменом Антином Мухарским. У них есть трое общих детей – сыновья Андрей и Иван, а также дочь Арина.
Во время бракоразводного процесса экс-супруги регулировали вопрос об опеке общих детей, что стало причиной громких скандалов. Егорова называла Мухарского "злобным неплательщиком алиментов" и запрещала ему видеться с наследниками.
Шоумен в свою очередь утверждал, что оставил экс-жене и детям все имущество, нажитое в браке, а также взял на себя ответственность выплачивать наследникам 3 тысячи долларов в месяц.
Ранее Антон делился, что одной из причин развода были публичные оскорбления жены.
Моя тогда еще законная жена, называла меня "маминым сынком, которому она все дала в этой жизни", "абсолютно безответственным товарищем, бросившим своих детей"... Я понял, что наш брак действительно исчерпан, – объяснял Антон.
"Поклонение" Путину
На фоне угроз Украины со стороны Кремля Егорова открыто поддерживает президента РФ Владимира Путина. Да, актриса является фанаткой политика и не скрывает этого! Ранее Снежана советовала украинцам смотреть пророссийские пропагандистские программы, называя их "таблеткой от безумия", которая якобы поможет увидеть "всемирные обманы США".
Но на этом Егорова не перестала удивлять. На днях она назвала Путина "героем нашего времени" после признания "ЛДНР".
Путин подписал указ о признании "Л/ДНР"! Бог в помощь! Пусть прилетит мир на землю Донбасса! Без ложного пафоса, герой нашего времени, – писала Егорова.
Ведущая назвала героев Украины "рагулями"
В 2020 году Егорова заявила, что ей не нравятся украинские воины. По ее словам, это люди, которые "никогда ничему не учились, не вкладывались и не стремились ни к чему".
Все что предлагается в последнее время, в постмайданное время, например, меня совершенно не устраивает. Мне не нравятся эти герои, эти рагули, вылезшие непонятно откуда. Селюки, говорящие на суржике . И готовы свою жизнь положить... Свою жизнь, какую? Жизнь, которая собой ничего не представляет, – говорила она.
По словам Егоровой, это можно расценивать как подвиг, но это может говорить и о "высокой суицидальной готовности", потому что человек якобы не видит перспектив в жизни, он не представляет для него ценности и он готов распорядиться им как угодно: "Как наркоманы, которые за дозу готовы отдать последнюю кровь. Это не нормально".
Ссора с полицией из-за марафона
В 2017 году Снежана Егорова поскандалила с патрульными. Случилось это тогда, когда в Киеве проходил марафон, и центральные улицы были перекрыты.
Егорова с детьми ехала на работу и решила объехать перекрытый путь по бордюру. А когда ее остановила полиция, она совершила словесную перепалку, записывая разговор на телефон.
Сначала актриса выложила видео в соцсети, однако после волны хейта – удалила. Но, как говорится – интернет все помнит
Егорова тыкала полицейскому в лицо пресс-картой и вопила, мол опаздывает на эфир. На что полицейский удивился, что журналистка не знает о марафоне и перекрытых улицах, а еще нарушает закон.
Кроме этого, Снежана Егорова обзывала украинских детей предателями, а Верховную Раду – дурдомом.
Как мы видим, Егорова действительно заработала скандальную репутацию, от которой, вряд ли, сможет избавиться когда-то.