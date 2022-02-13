Полякова исполнила Мурку с участником Голосу країни и расстроила Вакарчука (видео)

Оля Полякова спела с участником "Голосу країни" шансон / Фото: YouTube

Владимиру Порубайло удалось заинтересовать Олю Полякову и Надю Дорофееву в самом конце своего выступления. Звездные тренеры развернули к парню свои кресла на последних секундах.

Владимир родом из Одессы. Он вместе с группой играет в местных ресторанах и чаще всего исполняет шансон.

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Когда судьи проекта "Голосу країни" услышали об этом, то сразу же попросили вокалиста исполнить что-то из его привычного репертуара. В итоге к нему присоединилась Оля Полякова, с которой Владимир спел "Мурку".

Святослав Вакарчук не оценил выбор композиции импровизированного дуэта. Смотрите, как это было:

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А в грин руме Владимир Порубайло сделал предложение своей любимой. Он подарил ей букет красных роз, встал на одно колено, протянул кольцо. Девушка сказала "да"!

Напомним, что к вокалисту развернулись сразу два тренера: Оля Полякова и DOROFEEVA, но выбрал Владимир DOROFEEVA.