Полякова разбила доску из-за новой маски. Смотрите, кто был Ниндзя в полуфинале шоу (видео)

В полуфинале "Маски" рассекретили Ниндзя / Фото: телеканал "Украина"

Как только ведущий Владимир Остапчук назвал имя новой маски, звездные детективы практически единогласно решили, что это – Артем Пивоваров. После того, как участник спел, DZIDZIO, Настя Каменских и Оля Полякова озвучили еще большую уверенность в своих догадках.

Полякова отметила, что певец не смог спрятать свой тембр, а Андрей Данилко решил, что повязка на голове Ниндзя такая же, как у Артема.

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Но никто из них не угадал. Ниндзя – это Егор Крутоголов! Смотрите момент снятия маски:

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К слову, перед выступлением Ниндзя Оле Поляковой предложили Поляковой заключить пари: если она не разгадает эту маску, то должна будет выполнить одно из упражнений Ниндзя – разбить деревянную доску пополам.

В итоге певице пришлось выполнять задание. С ним она справилась очень легко.

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Оля Полякова в девятом выпуске шоу "Маска" проиграла спор / Фото: телеканал "Украина"

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