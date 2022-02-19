Поплавский поцеловал в грудь свою студентку Анну Тринчер: Это чтобы не портить макияж

Анна Тринчер прокомментировала случай, когда Поплавский поцеловал ее в грудь / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Тогда мало кто обратил внимание на этот момент, пока не вышел выпуск о Михаиле Поплавском на YouTube-канале "Телебачення Торонто". В программе, посвященной поющему ректору, ведущие показали видео, которое 20-летняя Анна Тринчер ранее разместила в соцсети. В комментариях к ролику многие возмутились поведением 72-летнего Михаила Михайловича по отношению к своей студентке (Анна учится в КНУКиИ с 2018 года).

Сайт "Сегодня" решил узнать подробности у самой Ани Тринчер, а также попросил рассказать певицу, как она относится к подобной ситуации.

Реклама

В бюст Михаил Михайлович меня не целовал, потому что его у меня не было (недавно Аня сделала операцию по увеличению груди. – Ред.). Он меня поцеловал в районе шеи и ключиц. Это чтобы не портить макияж. Потому что многие мужчины забывают, что девушки к выходу в свет готовятся два часа и делают макияж, это все очень дорого стоит. Каждый раз, когда они проходятся своей прекрасной бородкой по наших щеках, там остаются пятна. Поэтому, я думаю, что Михаил Михайлович – предусмотрительный, ему за это большой плюс, – сказала Тринчер.

Скриншот: видео YouTube

В этой ситуации Аня не видит ничего негативного. При этом в тех же США такая история, повернись она в другое русло, могла бы лишить кого-то всех почестей и карьеры. Хотя, тут тоже вопрос спорный – ведь все было по взаимному согласию, судя по видео.

Мы артисты. Мы веселим, расстраиваем – в общем, даем публике много разных эмоций. Но делаем это очень аккуратно. Это уже их проблема, как они воспринимают то или иное видео. Это их ответственность. Если я это видео выложила и посчитала, что все в нем хорошо, – значит, так и есть! Михаил Михайлович мне как папа, только музыкальный – о каком харассменте может идти речь? – объяснила нам Анна.

Ранее жених Ани Тринчер Александр Волошин увеличил себе губы. Узнайте, как отреагировала на это его возлюбленная.