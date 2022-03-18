Порция вдохновения в стиле техно: группа Go_A выпустила новый трек Kalyna

Не пропустите новинку! / Фото: instagram.com/go_a_band

Многие украинские артисты уже выпустили музыкальные новинки в поддержку морального духа каждого украинца, который сейчас находится в сложных обстоятельствах из-за российского вторжения. Так, мы уже делились с вами хитами от Насти Каменских, звездного дуэта TamerlanAlena, певицы Натальи Могилевской, любимца публики Олега Винника, ремейком "Я Солдат" от Сергея Бабкина. Сегодня появилась новинка от популярного бэнда Go_A.

Новая песня Go_A называется Kalyna. Анонсируя новинку, команда также оставила ссылку для всех, кто хочет помочь украинской армии.

Реклама

скриншот из инстаграм Go_A

Мы уже предвкушаем, какие крутые ролики об успехах наших защитников будут смонтированы под эту музыку. Ловите порцию вдохновения!

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Наша армия дает достойный отпор врагу – верим в ВСУ!

Реклама

Помните, оперативная информация – спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.