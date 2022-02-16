Потап, Монатик и другие звезды поздравляют украинцев с Днем единения: "Все будет Украина!"

Украинские звезды публикуют патриотические посты в День единения. / Фото: Instagram

16 февраля в Украине отмечают новый государственный праздник – День единения, который инициировал президент Владимир Зеленский. К празднованию присоединились знаменитости, которые посвящают родной стране патриотические месседжи в соцсетях.

Предлагаем посмотреть самые яркие посты наших звезд в Сети.

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Потап

Рэпер опубликовал фото, на котором он появился в футбольной форме сборной Украины в государственных цветах. Артист уверен, что мы достойно сможем пережить эти непростые времена, если будем вместе.

На нашу судьбу выпало много испытаний, и нам будет о чем рассказать нашим внукам. В трудные времена нашей истории мы всегда находили силы, чтобы объединиться ради нашего будущего. Потому и существует такой народ, такая нация и такое государство! Я уверен, что мы с гордостью переживем и эти непростые времена! Только вместе, – написал Потап.

Лилия Ребрик

Украинская телеведущая показала фото, где она стоит, обмотавшись в большой государственный флаг: "Все будет Украина!"

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Ирина Монатик

Жена певца Дмитрия Монатика опубликовала трогательные фото сыновей, стоящих в желтом и голубом худи. Ребята мило обнялись. К публикации Ирина добавила хештег #UAразом.

Наталья Денисенко

Актриса показала фотографии в платье-рубашке с вышивкой. Кстати, на спине платья написаны имена всех бабушек и прабабушек звезды. Имена дальних родственниц, которых Денисенко не знает, отмечены размытым шрифтом.

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Денисенко отметила, что украинцам нечего бояться – любовь и справедливость обязательно победят.

Я могу сказать, что я со своей страной – от рождения до конца! И я чувствую такую силу в своих словах. Мне даже ничего не страшно! Я понимаю, и вам напоминаю: бояться нечего! За каждым из нас стоит сила рода, – отметила актриса.

Анна Саливанчук

Актриса трогательно на видео зачитала стихотворение Владимира Сосюры "Любіть Україну".

Сейчас такое время, когда нужно особенно сохранять спокойствие, не поддаваться провокациям и помнить – наша сила в нашем единстве, – добавила звезда.

Леся Никитюк

Телеведущая в День единения процитировала стихотворение Тараса Шевченко. Она призналась, что в каждом путешествии ее талисманом является маленький украинский флажок.

Сегодня День единения, и я хочу напомнить, что мы сильная нация! Нашей силе духа можно только позавидовать! Всем мирного неба над головой и позитива, – заметила Никитюк.

Анатолий Анатолич

Украинский ведущий также поздравил украинцев с Днем единения в видео.

С днем единства! Украина победит! – написал он.

Эктор Хименес-Браво

Популярный шеф-повар добавил эстетические фото в украинской вышиванке в присутствии красивых украинок.

Не день нападения, а День единения. С Днем единения Украины! – поздравил он.

Ранее украинские звезды обращались к людям в связи с ситуацией в стране. Какие мнения выражали наши знаменитости – читайте здесь.