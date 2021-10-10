Потап пожаловался подписчикам на Каменских: С ней невозможно!

Настя Каменских и Потап "сбежали" в Мадрид / Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменских, которая недавно показала себя без косметики, в Инстаграм сообщила, что они с Потапом улетели в Испанию.
Одну из новых фотографий, на которой она запечатлена идущей по улице Мадрида, Настя подписала так:
Спасибо, любимый, за этот сладкий побег. Мне сейчас это так необходимо.
На следующем фото влюбленные позируют вместе:
Потап же на своей странице в Инстаграм публикует сторис, в которых показывает поклонникам, каково это гулять с Каменских – как с любым человеком во время путешествия. Настя постоянно снимает на телефон красивые места города и делает фото.
Непросто, когда у тебя супруга – блогер, – говорит Потап в видео. А когда к нему подошла NK, добавил – Жалуюсь людям, что с тобой невозможно поговорить.
Рэпер также разместил в своем профиле милое селфи с Настей Каменских.
Напомним, недавно Потап признался, что видел свою супругу в списке женщин легкого поведения. По словам артиста, кто-то распространил слухи, что Настя – якобы элитная проститутка из Одессы.
Люди придумывали, что я какой-то депутатский сынок, а Настя – проститутка из Одессы. Я видел каталог, где были артистки и цены за ночь, типа Даша Астафьева, Настя Каменских и Вера Брежнева, – сообщил Потап.
Еще новости по теме:
- Потап удивил заявлением, что они с Каменских дома общаются на украинском (видео).
- Яхта, солнце и пикник: Настя Каменских показала, как отметила день рождения Кати Осадчей (фото).