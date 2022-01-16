Повалил на пол и ударил по голове: победительницу конкурса красоты избили в Москве

Победительница "Красы России-2021" Екатерина Вельмакина сообщила о нападении на нее в караоке-баре / Фото: instagram.com/_v_e_v

19-летняя "Краса России-2021" отдыхала вместе с подругами в московском караоке-баре, где на нее совершили нападение. Екатерину Вельмакину избил владелец заведения за то, что девушка сделала ему и его компании замечание, пишет КП.ru.

По словам Екатерины, все гости, находившиеся в баре, исполняли песни по очереди, пока микрофон не попал за столик шумной компании.

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Спустя полчаса такой ситуации я поинтересовалась у ведущего, с чего вдруг такие преференции этому столику? На что услышала ответ: "Это столик учредителей". То есть мы, гости, заплатив 28 тысяч рублей за три часа, рядом с хозяевами оказались абсолютно бесправны, – цитирует издание слова Вельмакиной.

Участница конкурса красоты подошла к тому самому столику с вопросом, когда же другим дадут возможность петь, на что получила пощечину от одного из мужчин.

Один из мужчин с ходу дал мне пощечину. Я этого совершенно не ожидала, из глаз хлынули слезы, со мной случилась истерика. Но когда я выбежала в холл заведения, этот человек меня догнал и на глазах у подруг повалил на пол, став избивать руками по лицу и голове. Помочь мне было некому: если бы девушки вмешались, им бы тоже досталось, – рассказала пострадавшая.

Когда полиция прибыла по вызову в клуб, напавшего на Екатерину мужчины уже не было. Девушка написала заявление, но считает, что правоохранители не помогут ей.

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В результате случившегося 19-летняя девушка получила ушиб мягких тканей головы.

Боюсь, что мое дело вообще могут спустить на тормозах. Ведь как мне сказали, избивший меня мужчина – это и есть хозяин заведения. А отдел полиции там буквально в двух шагах, не удивлюсь, что все друг друга хорошо знают... – уверена Екатерина Вельмакина.

Ранее мы писали, что участницу из оккупированного Крыма не пустили на конкурс красоты в США.