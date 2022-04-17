Позитив просит не травить Потапа за то, что он не в Украине: "Он очень многое делает там"

Потап/Алексей Завгородний / Фото: Коллаж: Сегодня

Начало страшной войны в Украине Потап застал в другой стране. До сих пор супруг Насти Каменских не вернулся домой, за что его хейтят некоторые поклонники.

Но Алексей Завгородний, который сейчас активно помогает маленьким украинцам, уверяет: травить Потапа не нужно.

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В интервью для программы Зірковий шлях Позитив рассказал, что Потап, находясь за пределами Украины, помогает украинцам чем может.

Он очень занят. Я знаю, что он очень многое делает там, пытается как-то помогать. Я с ним списываюсь периодически, но он всегда какой-то вымотанный. Мы на связи, но пытаюсь писать ему только по делу. Многие люди так сверху на это все смотрят и говорят: "Ну ты там сидишь, вот и сиди". Не надо травить. Вы же видите, что даже те, кто за границей, они включились, помогают. Очень много артистов работает с волонтерами и помогает и финансово, и связями, – сказал Алексей Завгородний.

Сам Позитив выехал на запад Украины. В Каменце-Подольском он и его коллеги объединились в команду, которая организует мероприятия для детей, выехавших из горячих точек, помогая им адаптироваться.

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Напомним, что ранее Потап обратился к звездам из РФ, которые молчат о войне в Украине и поддерживают кровавый режим Кремля.

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