Приходько высмеяла парней в женских нарядах и жестко поскандалила с известным блогером

Украинская певица Анастасия Приходько и молодой блогер Олег Машуковский не сошлись во мнениях насчет кумиров современности. В итоге к их перепалке присоединились другие звезды

Анастасия Приходько поскандалила с Олегом Машуковским / Фото: instagram.com/mashukovsky

После того как звездный эксперт проекта "Співають всі!" Анастасия Приходько, которая ранее показала свою фигуру после родов, высказалась насчет мужчин, переодевающихся в женщин, разразился настоящий конфликт.

Певица сравнила кумиров былых времен, как например Виктор Цой, и популярных "икон" современности – мальчиков-блогеров, переодевающихся в девушек. В ответ на это популярный тик-токер Олег Машуковский, известный своими эпатажными перевоплощениями, заявил, что Приходько "старая баба" и ущемляет права молодых талантов.

О происшедшем Анастасия Приходько рассказала в своем Instagram-аккаунте. По словам певицы, кумиры современных детей и подростков "активно демонстрируют пошлость, глупости и неадекватность".

В данном случае, я больше за то, что у наших детей такой бесконтрольный доступ ко всем социальным сетям и интернет ресурсам! Их умы пока не созрели, они не разбираются в том, что им подсовывают блогеры! На чём они воспитываются? Вы понимаете, что они думают, что это нормально! – написала Анастасия Приходько.

Машуковский, в свою очередь, заявил, что неправильно осуждать людей и что у каждого поколения свои кумиры.

У вашего поколения были одни кумиры, у нашего – другие. С этим надо смириться. Вы уже не так популярны, как когда-то, и не так свежи, а новое поколение делится своим творчеством и это имеет место быть, – прокомментировал Олег Машуковский.

Блогер привел в качестве примера современных артистов Андрея Данилко и Шуру, которые тоже переодеваются в женщин.

Скриншот Instagram

После комментария блогера певица записала видеообращение к нему.

Закрой свою страницу, ведь ты ничего не несешь! Ты просто серая масса, которая в эфире стрижет волосы, открывает чайники и кривляется на камеру под дурацкую музыку. И, да, мне не нравятся накрашенные мужчины, когда они делают маникюр красного или черного цвета, не нравятся женские серьги в их ушах, – сказала Анастасия Приходько.

Вслед за этим решили высказать свое мнение и другие украинские звезды. В то время как экстрасенс Макс Гордеев поддержал Анастасию, Слава Демин назвал ее "бабушкой", потому что она не хочет принимать новый мир.

В итоге Анастасия Приходько пообещала лично приехать к Олегу Машуковскому и высказать ему свое мнение. Так что, продолжение следует.

Смотрите в сюжете, как в прошлом году Анастасию Приходько выгнали из Лувра:

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