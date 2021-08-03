Приключенческий экшн "Довбуш": как снимали самый масштабный украинский фильм (видео)

Осенью состоится премьера украинского фильма "Довбуш" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

В конце июля завершился последний съемочный блок приключенческо-исторического экшна "Довбуш", создаваемого компанией Pronto Film при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Министерства культуры и информационной политики Украины. Создатели фильма представили новый видеобекстейдж, в котором зрители увидят интересные детали съемок. Сейчас лента находится на стадии монтажа и постпродакшна, а премьера состоится уже осенью.

Генеральный медиапартнер фильма – телеканал "Украина". Национальный спонсор ленты – ТМ "Львівське", которая осуществляет широкомасштабную поддержку промокампании и релиза фильма.

Эмоциями и ожиданиями поделился продюсер киноленты Максим Асадчий. Он отметил, что с завершением съемок фильма воплотилась амбициозная мечта об украинском масштабном зрительском кино.

Мы работали с невероятной командой сильных и талантливых людей. Как и герои нашего фильма, за эти три года, съемочная группа проявила мощь характера, силу духа и преданность своему делу. Вы взяли на себя масштабные задачи и доказали, что украинское кино готово к такому уровню вызовов. Отдельная благодарность Госкино Украины и всем нашим партнерам, благодаря которым этот проект выстоял даже во времена, когда казалось, рушится весь мир вокруг. Мы надеемся вся неистовая энергия, вложенная в этот фильм, зарядит украинцев на новые подвиги уже этой осенью и будет вдохновлять еще много-много лет, – поделился продюсер киноленты Максим Асадчий.

Локации нынешних киносъемок "Довбуша", как и в предыдущие периоды съемки ленты, были самыми разнообразными: павильоны киевской киностудии имени А. Довженко, историко-архитектурный памятник "Киевская Крепость", Национальный музей народной архитектуры и быта Украины в с. Пирогово (Киев), с. Деревянное под Обуховым (Киевская область), окрестности села Микуличин в Ивано-Франковской области, город Збараж на Тернопольщине. Последний съемочный день проходил на натурной площадке киностудии FILM.UA.

"Довбуш" / Фото: facebook.com/mitya.borodin

В течение этого блока общее количество съемочной команды составило около 120 человек. В массовых сценах было задействовано более 1500 человек.

Они сыграли очень широкий ряд персонажей ленты, а именно музыкантов, крестьян, мещан, купцов, польских гусар, гренадеров, смоляков, гвардейцев, солдат, артиллеристов, монахов, врачей, заключенных, ремесленников, шляхту. Съемки проходили на природных локациях (лес, река, долина), в существующих замках и крепостях, в восстановленных зданиях и на построенных с нуля декорациях.

Кадр из фильма "Довбуш" / Фото: пресс-служба

Сердечно поблагодарил всех причастных к проекту режиссер, продюсер и сосценарист фильма Олесь Санин.

За весь длительный период мы прошли десятки штормов, но увидели невероятные места. Мы не спали десятки ночей, но удивлялись невероятным рассветам. Работали с Актерами, которых Господь наделил талантом проживать выдуманные нами жизни. И каждый раз удивлялись их перевоплощению в героев, которых сами придумали, нарисовали, одели, вооружили и поставили в кадр. Мы пережили ковидний штиль, но достойно снова собрались и показали каждый для себя новую ступень нашего мастерства в профессии. Есть надежды на то, что все наши усилия не напрасны, надежды, что наш фильм понравится зрителю, надежды на то, что наши мысли, наше творчество, свобода и вера хоть на миг сделают людей лучше, – сказал Олесь Санин.

Кинотеатральной дистрибуцией фильма на территории Украины занимаются компании Киномания и FILM.UA Distribution.

В главных ролях снялись: Олекса Довбуш – Сергей Стрельников, Иван Довбуш – Алексей Гнатковский, Маричка – Дарья Плахтий, Пшелушский – Матеуш Косьцюкевич, Княгиня Яблуновская – Агата Бузек, Опришки – Петр Жирун, Павел Жирун, Дмитрий Вивчарюк, Роман Ясиновский, Ростислав Держипильский, Дзвинчук – Александр Мавриц.

Сюжет фильма "Довбуш"

Карпаты. Начало 18 века. Жестокое правление польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы. Двое братьев, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся повстанцами.

В поисках мести господам за убийство родителей Довбушей, братья становятся врагами друг другу. Один стремится к обогащению, второй – к справедливости.

Гуцулы начинают восстание, которое возглавляет Олекса. Шляхта делает все возможное, чтобы уничтожить Довбуша. Но он их перехитрил. И разрослась легенда о карпатском рыцаре. Легенда, что вдохновляет поколения тех, кто борется за свободу родной земли. О силе и любви Олексы Довбуша, о предательстве и несправедливости. О том, как он жил и как обманул смерть.

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