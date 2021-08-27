Принц Чарльз может отказаться от престола в пользу принца Уильяма / Фото: Getty Images

Принц Чарльз, у которого все никак не получается наладить отношения с принцем Гарри, может отказаться от трона в пользу старшего сына. Такое мнение выразил королевский эксперт Стюарт Пирса. Об это пишет Daily Express.

Принц Чарльз может отказаться от трона, ведь конституционный закон может быть изменен, потому что, в конце концов, мы живем в необычные времена, – рассказал королевский эксперт.

Королева Елизавета ІІ, принцы Чарльз, Уильям и Джордж / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Слухи о том, что принц Чарльз может не стать королем ранее уже ходили. Британцы не поддерживают сына королевы и некоторые королевские эксперты отмечают, что это негативно скажется на монархии.

К слову, сейчас все это разговоры. Пока Елизавета II не собирается отказываться от трона. В следующем году королева отметит свой юбилей правления Британии. Празднования, посвященные 70-летию, пройдут в июне. Ранее появлялась информация, что принц Гарри и Меган Маркл приедут на празднование юбилея.

Впечатляющие факты из биографии Елизаветы II – смотрите видеосюжет:

Другие новости о королевской семье: