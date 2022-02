Принц Гарри признался, что был на грани расставания с Меган Маркл

В СМИ уже не раз говорили о влиянии Меган Маркл на принц Гарри. Да и сам герцог Сассекский не скрывает, что появление Меган изменило его жизнь.

Как признался внук королевы, первое время им трудно было найти баланс в отношениях. Однажды между парой произошла громкая ссора, которая чуть не закончилась расставанием. Об этом пишет Daily Express.

Чтобы сохранить отношения, Меган посоветовала Гарри проработать детскую травму, связанную с гибелью принцессы Дианы. Герцог Сассекский тогда обиделся на возлюбленную. Он думал, что она считает его инфантильным. Но ради Меган решил сходить на прием к психологу. По словам Гарри, ему потребовался не один сеанс, чтобы решить детские проблемы.

Я общался с терапевтами и с представителями нетрадиционной медицины. Я встречал много людей, и это были встречи и общение ради Меган. Я знал, что если не пройду терапию и не исправлюсь, то потеряю эту женщину, с которой хотел бы провести остаток жизни, — цитирует Daily Express слова Гарри из программы The Me You Can't See.