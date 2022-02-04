Принц Гарри признался, как любит проводить время без Меган Маркл и детей

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С весны прошлого года принц Гарри является директором BetterUp. Вместе с лучшей подругой Меган Маркл теннисисткой Сиреной Уильямс и генеральным директором компании Алекси Робишо он обсудил важность ментального здоровья.
Герцог Сассекский признался, он не понаслышке знает о выгорании. Принц Гарри призвал находить возможность, чтобы сосредоточиться на собственном благополучии. Он понимает, когда есть дети, то забота о себе уходит на другой план. Все же Гарри научился находить время на себя.
Как рассказал внук королевы, он старается каждое каждое утро выделять от 30 до 45 минут, чтобы сосредоточиться на себе.
Окей, один из детей пошел в школу. Другой спит. В нашей программе перерыв. Это время либо для тренировки, либо для прогулки с собакой, для прогулки на природе, а может быть, для медитации, – цитирует принца Гарри издание People.
Стоит отметить, принц Гарри не раз признавался в собственных психологических проблемах, которые ему постоянно приходилось преодолевать с самого детства, в частности, ему трудно было смириться с гибелью матери, принцессы Дианы.
Недавно герцог Сассекский признался, что переживает за Меган Маркл из-за повышенного внимание СМИ к ней.