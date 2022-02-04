Принц Гарри признался, как любит проводить время без Меган Маркл и детей

/ Фото: Getty Images, скриншот

С весны прошлого года принц Гарри является директором BetterUp. Вместе с лучшей подругой Меган Маркл теннисисткой Сиреной Уильямс и генеральным директором компании Алекси Робишо он обсудил важность ментального здоровья.

Герцог Сассекский признался, он не понаслышке знает о выгорании. Принц Гарри призвал находить возможность, чтобы сосредоточиться на собственном благополучии. Он понимает, когда есть дети, то забота о себе уходит на другой план. Все же Гарри научился находить время на себя.

Реклама

/ Фото: скриншот

Как рассказал внук королевы, он старается каждое каждое утро выделять от 30 до 45 минут, чтобы сосредоточиться на себе.

Окей, один из детей пошел в школу. Другой спит. В нашей программе перерыв. Это время либо для тренировки, либо для прогулки с собакой, для прогулки на природе, а может быть, для медитации, – цитирует принца Гарри издание People.

Стоит отметить, принц Гарри не раз признавался в собственных психологических проблемах, которые ему постоянно приходилось преодолевать с самого детства, в частности, ему трудно было смириться с гибелью матери, принцессы Дианы.

Реклама

Понравился материал? Голосуй! Да! Нет!

Недавно герцог Сассекский признался, что переживает за Меган Маркл из-за повышенного внимание СМИ к ней.