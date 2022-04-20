Принц Гарри рассказал, как часто вспоминает маму и когда привезет детей в Великобританию

Герцог Сассекский дал редкое интервью / Фото: Getty Images, открытые источники

Последняя неделя стала звездным часом герцогов Сассекских. Знаменитая пара прибыла в Нидерланды на Invictus Games, мероприятие, основателем и куратором которого является принц Гарри. "Игры непокоренных" стали поводом для ряда интервью принца.

Так, в беседе с ведущей телеканала Today принц Гарри поделился, что весьма доволен своей новой жизнью в Америке.

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Знаете, на сегодняшний день домом для меня стали Соединенные Штаты, и я это чувствую. Нас приняли там с распростертыми объятиями, в Санта-Барбаре прекрасные люди.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

Став отцом, он на многие вещи стал смотреть иначе. А теперь, имея двоих маленьких детей, принц Гарри и отметил, что стал еще чаще вспоминать свою мать, покойную принцессу Диану:

Я ощущаю ее присутствие практически всегда, но однозначно в последние два года еще сильнее, чем когда-либо раньше. Она смотрит на нас.

Маленький принц Гарри с мамой / Фото: Getty Images

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Прокомментировал он также и встречу с королевой Елизаветой II. По его словам, он был рад повидаться с бабушкой и отметил, что королева в хорошей форме и много шутит. Также герцог Сассекский добавил, что было бы хорошо привезти детей в Великобританию на торжества по случаю платинового юбилея правления королевы, но пока что не улажена ситуация с безопасностью, поэтому этот вопрос дорабатывается.

Отметим, что ранее принц Гарри рассказывал, как прошла его встреча с королевой Елизаветой II, из-за чего все пришли к выводу, что топор войны зарыт. Надеемся вскоре увидеть воссоединение британского семейства на праздновании юбилея королевы.