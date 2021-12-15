Принц Гарри собирается приехать на Рождество в Британию без Меган Маркл и детей

/ Фото: Getty Images

Чем ближе новогодние праздники, тем больше слухов о Рождестве в королевской семье. Еще недавно появлялась информация, что принц Гарри и Меган Маркл не приедут в Британию, но пообщаются с членами королевской семьи по видеосвязи. Сегодня же инсайдеры сообщают, что принц Гарри хочет провести Рождество вместе с королевской семьей у себя на родине. Об этом пишет New Idea.

Для Гарри Рождество в Санта-Барбаре не имеет ничего общего с настоящим праздником. Он вдруг понял, что безумно тоскует по Британии. Ему было сложно признаться себе в этом, учитывая все приключения, связанные с новой жизнью в США, – рассказывают инсайдеры.

Принц Гарри / Фото: AFP

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По мнению окружения, резкие перемены в настроении герцога Сассекского связаны с состоянием здоровья Елизаветы II. Гарри понимает, что совместных рождественских праздников с бабушкой осталось не так много.

Очевидно, что никто из членов семьи не хочет слишком зацикливаться на этом, но беспокойство по этому поводу растет. Гарри мог поссориться с большей частью своей семьи, но его связь с бабушкой по-прежнему сильна. И он готов отложить непримиримые разногласия с родственниками ради того, чтобы быть рядом с ней. Если он этого не сделает, то, возможно, будет жалеть об этом до конца своей жизни, – делятся инсайдеры

Елизавета II и принц Гарри / Фото: Getty Images

Для королевы Рождество – любимый праздник. Ее Величество собирается принять гостей на традиционном рождественском ужине в Сандрингеме.

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Это любимое время года для королевы, ведь вся семья собирается под одной крышей. Раньше это давало ей и принцу Филиппу возможность поразмышлять о династии, которую они создали вместе, но после того, как он скончался в апреле этого года, все знают, что для нее все будет по-другому. Гарри надеется, его возвращение хоть как-то поднимет ей настроение. Королева всегда говорила, что из всех своих детей и внуков именно Гарри унаследовал дерзкое чувство юмора Филиппа

Но как уточняют источники, Меган Маркл не в восторге от этой идеи. Не исключено, что принц Гарри приедет в Лондон без супруги и детей.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри решились на переезд в США после неожиданного поступка Елизаветы II на Рождество