Почему принц Уильям и Кейт Миддлтон передумали называть дочь в честь принцессы Дианы

Почему Кейт Миддлтон и принц Уильям не захотели называть дочь в честь принцессы Дианы / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Когда Кейт Миддлтон и принц Уильям узнали, что у них будет девочка, они рассматривали разные варианты имен. В списке было и имя Диана. Однако герцоги Кембриджские отказались от этой идеи. Они решили оставить имя леди Ди только в качестве приставки. Полное имя дочери Уильяма и Кейт – Шарлотта Элизабет Диана Кембриджская, но все ее называют принцессой Шарлоттой.

Как отмечают королевские эксперты, принц Уильям и Кейт Миддлтон передумали называть дочку Дианой, чтобы защитить ее от излишнего внимания. Об этом пишет Daily Express.

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Я думаю, что Уильям очень мудро поступил, не называя Шарлотту именем матери. Тогда бы всё, что она делала или говорила, постоянно поддавалось бы сравнению. Упоминание Дианы во втором имени означает, что она всё еще с нами, – объяснил королевский эксперт Ричард Кей.

Принцесса Шарлотта / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

К слову, принцесса Шарлотта в свои шесть лет уже возглавляет список самых богатых детей мира. Состояние дочери Кейт Миддлтон и принц Уильяма оценили в пять миллиардов долларов. А еще принцессу Шарлотту часто сравнивают с королевой Елизаветой II - поклонники королевской семьи считают, что дочь принца Уильяма очень похожа на свою прабабушку.