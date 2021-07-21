Принца Гарри лишат приглашения на юбилей Елизаветы II из-за новых откровений о королевской семье

Елизавета ІІ сделала шаг к примирению с принцем Гарри и Меган Маркл, пригласив на юбилей. Но теперь присутствие Меган Маркл и принца Гарри на юбилее Елизаветы II под вопросом

Принц Гарри и Меган Маркл могут не приехать на юбилей королевы / Фото: Getty Images

Мемуары принца Гарри еще не вышли, но они уже могут стать причиной нового скандала в королевской семье. Как пишет Daily Mail , внук королевы может не получить приглашение на праздничные мероприятия по случаю 70-летия правления Елизаветы II.

А все из-за ранее анонсированное книги, в которой принц Гарри планирует рассказать своей жизни в королевской семье. По данным инсайдеров, отношения принца Гарри и его близких уже на грани разрыва и выпуск книги может окончательно рассорить королевскую семью.

Принц Гарри пишет мемуары / Фото: Getty Images

Британские монархи в ярости не только из-за самого решения написать мемуары, но и не в восторге от того, когда книга должна поступить в продажу. Как считают королевские эксперты, книга Гарри может затмить празднование 70-летия королевы на троне, к которому вся семья с нетерпением готовится.

Некоторые инсайдеры предположили, что приглашение королевы для Гарри, Меган и их детей присоединиться к королевской семье на балконе Букингемского дворца, чтобы отметить ее платиновый юбилей правления, может быть отменено.

Ее Величество изо всех сил старалась сохранить свои отношения с внуком и его семьей отдельно от решений, которые ей необходимо принимать в профессиональном плане, так сказать. И приглашение присоединиться к ней в следующем году было искренним. Несмотря на все сложности была небольшая, но прочная надежда, что прошло достаточно времени, чтобы все зажило. Но сейчас ощущение, что эта книга станет последней каплей, – сказал инсайдер.

Напомним, мемуары принц Гарри продал издательству Penguin Random House за 20 миллионов долларов. Книга поступит в продажу в 2022 году.