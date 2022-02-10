Принцесса Евгения в честь первого дня рождения поделилась новым семейным фото

Принцесса Евгения показала новое фото сына Августа / Фото: Getty Images

Вчера Августу – сыну принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка исполнился год. Семья решила отметить первые день рождения правнука королевы в горах. У себя в Instagram принцесса Йоркская поделилась новым фото.

Поздравляем нашего маленького героя Оги с первым днем рождения. Ты такая особенная душа, что украшаешь каждую комнату своей улыбкой. Мы очень гордимся тобой и любим тебя

/ Фото: instagram.com/princesseugenie

Реклама

Что известно о личной жизни принцессы Евгении

В октябре 2018 года принцесса Йоркская Евгения вышла замуж за своего возлюбленного, предпринимателя Джека Бруксбэнка. Евгения – внучка Елизаветы II, дочь принца Эндрю (сына королевы) и Сары, герцогини Йоркской. Она двенадцатая по линии наследования престола.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: AFP

Стоит отметить, что принцесса Евгения не исполняет обязанностей члена королевской семьи. Она работает арт-директором одной из лондонских галерей – Hauser & Wirth.

Реклама

Напомним, летом прошлого года муж принцессы Евгении оказался в центре скандала из-за фото с моделями на яхте. Внучка королевы не комментировала снимки.