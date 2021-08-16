Принцессе Анне – 71! Смотрите, как менялась дочь Елизаветы II (фото)

Дочь Елизаветы II - принцесса Анна - отпраздновала 71-летие / Фото: Getty Images
В официальном аккаунте королевской семьи в Instagram опубликованы несколько фото и поздравления в сторис. На снимках – принцесса Анна, которая не любила принцессу Диану, вместе с Елизаветой II.
На сайте монаршей семьи также подготовили статью, посвященную единственной дочери британской королевы и ее деятельности.
Коротко о принцессе Анне:
На момент своего рождения принцесса Анна была на третьем месте в порядке престолонаследия. В настоящее время она занимает лишь шестнадцатое месте в очереди.
- До 2013 года, согласно Акту о престолонаследовании, мужчины были в приоритете перед женщинами в очереди по одной линии родства.
Единственную дочь Елизаветы II называют самым трудолюбивым членом монаршей семьи. Ее Высочество посвятила всю жизнь королевским обязанностям.
С детства она любит лошадей, а в 1976 году принимала участие в Олимпийских играх. Маленькая Анна обучалась танцам и игре на фортепиано, а также изучала иностранные языки.
В начале 1970-х Анна встречалась с Эндрю Паркер-Боулзом, который позже стал мужем Камиллы – будущей жены брата Анны – принца Чарльза.
Дочь Елизаветы II дважды была замужем, у нее двое детей – Питер и Зара. Напомним, что у Елизаветы II, кроме Анны, есть еще трое сыновей: принц Чарльз, принц Эндрю и принц Эдвард.
О самых интересных фактах из биографии Елизаветы II – узнайте в этом видео:
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