Приянка Чопра и Ник Джонас впервые стали родителями: их осчастливила суррогатная мать

Знаменитая пара принимает поздравления / Фото: instagram.com/priyankachopra

Новость о том, что Приянка Чопра и Ник Джонас впервые стали родителями, вызвала эффект бомбы! На своих страницах в Инстаграм знаменитые супруги рассказали, что у них появился малыш. Его родила им суррогатная мама.

Приянка Чопра впервые стала мамой/ скриншот Инстаграм

Мы очень рады подтвердить счастливую новость, у нас появился ребенок благодаря суррогатной матери. Мы просим вас с уважением отнестись к нашей конфиденциальности в это особое время, поскольку прямо сейчас мы очень сосредоточены на нашей семье. Большое вам спасибо, – говорится в сообщении.

Пока что пол ребенка, а также его родовые данные не известны. Но инсайдеры издания New York Post утверждают, что это девочка.

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Приянка Чопра и Ник Джонас / Фото: instagram.com/priyankachopra

Кратко об отношениях Приянки Чопры и Ника Джонаса

Напомним, 39-летняя Приянка Чопра и 29-летний Ник Джонас познакомились в начале 2018 года. Их отношения развивались стремительно, и уже через несколько месяцев они решили сыграть роскошную свадьбу. Торжество состоялось в декабре того года. Многие говорили, что у пары нет будущего, так как они очень разные, к тому же Приянка на 10 лет старше. Но, как видим, предположения не подтвердились и теперь они перешли на новый уровень отношений, став родителями.

Пара сообщила о рождении ребенка / Фото: instagram.com/priyankachopra

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Поэтому нам только остается поздравить знаменитую пару с пополнением!

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