Продолжение "Секса в большом городе" может вас огорчить – рецензия на первую серию (спойлер)

Рецензия на первую серию сериала "И просто так". / Фото: HBO, Скриншот из YouTube

Наконец-то состоялась долгожданная премьера перезапуска "Секс в большом городе" – "И просто так". Поклонники ждали этого целых 17 лет! Уже 10 декабря можно увидеть продолжение культового сериала в Амедиатеке OLL.TV.

Я уже успела посмотреть первую серию "И просто так" и готова рассказать вам о том, изменилось ли что-то в атмосфере проекта, кого из героев зрители неожиданно потеряли навсегда, а кого встретили и уже успели полюбить, ну и конечно же главное – что с Керри, Мирандой и Шарлоттой. Осторожно, в материале есть спойлеры!

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Какими стали главные героини

Мы уже писали, что продолжение "Секса в большом городе" вышло без Саманты. Актриса Ким Кэттролл сама решила покинуть проект. Но куда же делась героиня по сюжету – читайте здесь.

В сериале мы увидим яркую историю о жизни уже зрелых женщин, которых объединяет сильная дружба, бесконечные истории о сексуальной и семейной жизни, работе, скандалах и многое другое. Если вы думаете, что сюжет о героинях в возрасте 50+ будет скучным и банальным – вы ошибаетесь. Кэрри, Шарлотта и Миранда остались такими же харизматичными, как и много лет назад.

Шарлотта, Кэрри и Миранда. Фото: скриншот YouTube

В самом начале серии мы увидимся с лучшими подружками, которые по традиции сидят в кофейне и делятся новостями из своей жизни. Ох эти женские истории...я скучала по ним

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Кэрри ведет свой блог в Instagram. Она снимает незнакомцев, которые задели ее чем-то вроде эпатажного наряда. А также участвует в радиошоу и записывает собственный подкаст, где ей нужно было говорить о... мастурбации. Однако героини было неловко разговаривать на такие интимные темы на радио. Хотя, как мы знаем, она когда-то посвятила целую колонку сексу в газете.

Кэрри записывает подкаст. Фото: скриншот YouTube

И поделюсь с вами радостной новостью Кэрри живет вместе с мужчиной ее мечты – мистером Бигом. В кадре они предстают парой, которая искренне и преданно любит друг друга, несмотря на возраст. Они вместе готовят ужин под романтическую мелодию и говорят о жизни. Скажу честно, их появление в серии меня очень тронуло

Кэрри с мистером Бигом. Фото: скриншот YouTube

Миранда живет с отцом своего сына – Стивом, у которого уже проблемы со слухом. Она больше не работает юристом в компании, потому что "не хочет работать на того, кто создает проблемы". Теперь Миранда студент, она изучает право и хочет бороться за права женщин.

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Миранда изучает право. Фото: скриншот YouTube

А вот Шарлотта – жена богатого адвоката Гарри с квартирой на Пятой Авеню, которую она получила после первого развода. Героиня воспитывает двух дочерей, одну из которых удочерили из Китая, и занимается рутинными делами. Девочка, которую удочерили, активно играет на фортепиано и у нее даже было выступление в Манхэттенской школе. Поддержать дочь своей подруги пришли Керри и Миранда, которая принесла с собой бутылку вина в заведение.

Шарлотта занимается воспитанием дочерей. Фото: скриншот YouTube

Знакомимся с новыми героями

В первой серии мы встретим немало новых персонажей: автор документальных фильмов и многодетная мать Лиза Тодд Вексли, которая дружит с Шарлоттой; юрист и профессор, преподавающий в университете, где учится Миранда – Ниа Воллез; стендап-комик Че Диаз, которая записывает подкаст из Кэрри и многие другие.

Лиза Тодд Вексли, Че Диаз и Ниа Уоллез. Фото: скриншот YouTube

Трагическое окончание первой серии

На протяжении всей серии были смешные, яркие и милые эпизоды. Но конец оказался очень грустным, что заставил меня прослезиться – мистер Биг умер от сердечного приступа. Пока Керри была на выступлении дочери Шарлотты, ее любимый остался дома и занимался на беговой дорожке, после этого ему внезапно стало плохо и он упал на пол. Кэрри, вернувшись домой, увидела последний взгляд мужчины, а дальше он просто закрыл глаза… навсегда.

Мистер Биг умер. Фото: скриншот YouTube

Вероятно, после этого часть сериала будет посвящена переживаниям Кэрри. Вот такая нотка трагизма и уже в первой серии. Что же будет дальше?

Посыл сериала

"И просто так" показывает нам, что главные героини "Секса в большом городе" даже спустя почти 20 лет не изменили своих привычек и сохранили теплые дружеские отношения, кроме Саманты. Неразлучная троица не потеряла чувство юмора, стиля, ну и конечно же интерес к сильному полу.

Несмотря на возраст, героини держат себя в тонусе: Кэрри продолжает носить любимые необычные шляпы, Шарлотта надевает изысканные элегантные платья. А вот Миранда отказалась от рыжих локонов и предпочитает естественный цвет волос, хоть и с сединой. Троица готова к новым приключениям и драмам в свои уже 50. Что ж, с нетерпением жду продолжения. Но грустно, что без мистера Бига.