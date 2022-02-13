Протест против Alina Pash в Киеве: что происходит возле Суспільного? (фото)

Против победительницы Нацотбора Алины Паш хотели устроить митинг / Фото: instagram.com/eurovision.ua, "Сегодня"

Сегодня, 13 февраля, в соцсетях стали призывать на протест против победительницы Нацотбора Alina Pash. Акция планировалась на 18:00 по киевскому времени.

Скриншот: Телеграм-канал "Євробачення Україна"

Корреспондент "Сегодня" побывал возле здания "Суспільного" в Киеве, но никого там не обнаружил. В 18:00 там не было ни души, к 18:30 ситуация не поменялась. На протест никто не пришел.

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Протест против Alina Pash не состоялся / Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Никто не захотел протестовать против Alina Pash / Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Вероятно, сообщения были лишь провокацией, на которую никто так и не отреагировал.

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Протест против Alina Pash в Киеве планировали начать в 18:00 / Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Почему против Алины хотели протестовать?

Украинская певица Алина Паш (Alina Pash) стала победительницей Нацотбора на "Евровидение-2022". Однако этот отбор, похоже, стал самым скандальным за всю историю национальных отборов в Украине.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что Алина посещала оккупированный Крым с территории России в 2015-м, а также посещала Москву в 2017 году. Этот момент смутил украинцев. Но это не все.

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Во время оглашения результатов зрительского голосования в финале Нацотбора произошла путаница – ведущий Тимур Мирошниченко сначала назвал одни баллы, позже попросил прощения, заявив, что ошибся, и озвучил совсем другие баллы участников. При этом турнирная таблица, которая обычно выведена на экраны на главной сцене, исчезла и не появилась. Ведущим и членам жюри пришлось считать итоговые баллы участников на листочке.

Позже группа KALUSH, которая победила в зрительском голосовании, но в итоге заняла второе место на Нацотборе, обвинила организаторов в фальсификации результатов – якобы баллы были сфабрикованы ради победы Паш.

Позже Общественный вещатель опубликовал документы, согласно которым Алина въезжала в Крым с территории Украины. Кроме этого, оргкомитет Нацотбора объяснил причину путаницы с баллами во время эфира.