"Путин, чтоб ты сдох": Данилко анонсировал новую песню о президенте РФ

Данилко пишет песню о Путине/Фото: коллаж: "Сегодня"

Известный украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, анонсировал новую песню. Она будет посвящена президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24" во время информационного телемарафона.

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"Я сижу и думаю песню для Сердючки, завтра допишу. Называется "Маленькая мечтательница". Припев такой: "Путин, чтоб ты сдох, Путин, чтоб ты сдох. Но причина есть одна, его не хочет даже сатана", — рассказал артист.

Как Путин начал войну?

Утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о "специальной операции" на территории Украины. После этого в ряде городов Украины начались взрывы и убийства мирного населения. Российские власти совершили большую ошибку, когда объявили войну. Тысячи солдат РФ уже уничтожены. Вооруженные силы Украины держат ситуацию под контролем. Народ Украины не отдаст ни пяди своей земли оккупантам. Враг понесет наказание за содеянное.

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