Путинист Никита Михалков сошел с ума – Андрей Данилко объяснил, почему это не шутка

Андрей Данилко назвал путиниста Никиту Михалкова сумасшедшим / Фото: Скриншот из YouTube

Режиссер и актер Никита Михалков известен своими скандальными высказываниями. В частности, поклонник Путина недавно заявлял, что в Украине "вербуют" птиц для уничтожения россиян. По мнению Андрея Данилко, Михалков действительно верит в то, что говорит.

Он просто сошел с ума, и уже давно. Есть такое понятие, как возрастные изменения. Вы даже на этот взгляд его посмотрите, шутки, которые он повторяет каждый раз, эта интонация, – сказал Данилко в интервью Politeka Online.

Андрей Данилко высказался о Никите Михалкове / Фото: скриншот

Реклама

Украинский артист уже давно обратил на это внимание. Дело не только в провластных заявлениях, но и в актерской игре путиниста.

Михалков – сумасшедший. Мне кажется, я уже где-то говорил об этом, Вы знаете, вот он – мразь. Вот мразь, правда. И самое интересное – он знает, что он мразь. Это ужасно, когда Бог лишает человека таланта, который у него был.

Напомним, Михалков, как ярый путинист, уже давно в черном списке Министерства культуры Украины. Из-за того, что режиссер поддерживает российскую агрессию в отношении Украины, власти Латвии ввели против него санкции, а генпрокурор Украины Ирина Венедиктова недавно объявила Михалкова в международный розыск.