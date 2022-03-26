Путинистка Рудковская пожаловалась на высокие цены из-за санкций и надеется, что это ненадолго

Яна Рудковская прокомментировала подорожание в России из-за санкций / Фото: скриншот
У звезд российского шоу-бизнеса новый марафон. Теперь они плачут не из-за закрытия Instagram, а из-за высоких цен в России. Продюсер Димы Билана пожаловалась, что бумага в России теперь стоит дорого.
Как отметила Рудковская, за шесть пачек бумаги на одном из сайтов заплатила шесть тысяч рублей (1 756 гривен)
Напряженка и ценник!....Не.. ну надо с этим что -то делать, товарищи ! Надеюсь это временное явление – написала Яна в Telegram-канале.
В комментария россияне раскритиковали Рудковскую, что она жалуется на проблемы в России.
К слову, Россия последние несколько недель уже чувствует влияние санкций за нападение на Украину:
- Виктория Боня начала торговать прокладками;
- Александр Васильев говорил, какое печальное будущее ждет российскую моду;
- Денис Майданов предлагал убогую альтернативу "Евровидению".
- Анна Нетребко сидит без работы.
- Ксения Бородина, которая по сей день никак не комментирует войну в Украину, пожаловалась на подорожание продуктов.
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