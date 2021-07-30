Пьяный Олег Кензов жонглировал микрофоном и разбрасывался кроссовками на концерте в Бердянске: видео

В соцсетях появились видеоролики и множество возмущений со стороны публики. Жители Бердянска в шоке от поведения украинского артиста на концерте городского Дворца культуры

Олег Кензов в пьяном состоянии выступил в Бердянске / Фото: instagram.com/okenzov_official

Видео с концерта Олега Кензова, который женится в третий раз, появились на Facebook-странице Дмитрия Волканов, участника популярного вокального шоу, сообщает Telegram-канал "Культурная Прачечная".

Олег Кензов дал сольный концерт при полном Дворце культуры в городе Бердянск. Билеты на это мероприятие стоили очень не дешево! И в итоге вместо качественной концертной программы, которая полагается статусу артиста, и стоимости билета, зритель получил пьяный угар, выходки, мат и просто отвращение! Спасибо Олегу и его команде за этот позор! – написал Дмитрий.

Скриншот: Facebook

На видео Олег, пошатываясь, ходит по сцене. Сначала артист пытался жонглировать микрофоном, но это у него не получилось. Позже он стал разбрасывать обувь по сцене. Он также чуть не упал со сцены, когда пытался на нее запрыгнуть.

В комментариях под публикацией многие стали возмущаться поведением артиста. Некоторые поклонники Олега написали, что рады тому, что не пошли на концерт:

Я в шоке!

А мы хотели пойти.

Позор какой, хорошо, что не пошла!

Это ужас, позор!

Скриншот: Instagram